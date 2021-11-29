Путин и Байден спасли рубль

Рубль усилил рост на сообщениях о подготовке саммита президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, сообщает агентство «Прайм».

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Согласно данным Московской биржи, курс доллара на 18.20 мск снижается на 1,15 рубля до 74,46 рубля, курс евро — на 1,61 рубля, до 83,89 рубля.

Таким образом, российская валюта отыгрывает падение прошлой недели, в результате которых были обновлены многомесячные минимумы.

Аналитики связывают рост рубля с заявлением замглавы МИД РФ Сергея Рябкова о том, что ситуация с возможными переговорами президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена скоро прояснится, встреча может состояться в удаленном формате.

После слов Рябкова рубль вырос на 60 копеек к уже имеющимся уровням.

Коррекционные состояния на рынках также поддерживает отсутствие негативных новостей о новом штамме коронавируса «омикрон». В частности, во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что на данный момент не зафиксировано ни одного летального исхода у зараженных «омикрон»-штаммом.