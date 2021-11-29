«Санкции опаснее «омикрона»: когда нефть рухнет до $30

Новый вариант коронавируса «омикрон», несмотря на информационный «шум», не окажет серьезного влияния на сырьевые рынки, считают опрошенные «Газетой.Ru» аналитики. Цена нефти будет колебаться в пределах $70-75 за баррель, газ останется на прежнем уровне. Единственный сценарий, при котором новый тип коронавируса действительно может ударить по мировой экономики, — очередные локдауны.

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Фактор "омикрона"

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Выявленный в ЮАР новый вариант коронавируса "омикрон" уже оказал большее влияние на нефтяной рынок, чем топливная интервенция США. На фоне опасений трейдеров по поводу возможных глобальных локдаунов нефтяные котировки просели за 26-28 ноября на 11-13% - до $71,5 за баррель марки Brent. Однако уже днем 29 числа нефть частично отыграла падение, подорожав до $75. В то же время газовые котировки продолжают держаться на рекордно высоком уровне, превысив отметку $1,1 тыс. за тысячу кубометров.

Рост цен на открытии торгов 29 ноября составил порядка 8%. На этом фоне относительно стабильно чувствует себя сжиженный природный газ (СПГ), биржевая стоимость которого остается выше $1 тыс. за тысячу кубов.

Неутешительными остаются прогнозы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) касательно последствий "омикрона".

Отмечается, что риск глобального распространения нового варианта коронавируса сейчас достаточно велик. Угроза мировой стагфляции (низкие темпы роста глобальной экономики на фоне высокой инфляции) уже привела к пересмотру политики со стороны мировых Центробанков. Однако в ЦБ Евросоюза пока не видят предпосылок для увеличения процентных ставок.

По словам главного экономиста ЕЦБ Филипа Лейна, повышение ключевой ставки стало бы контрпродуктивным, так как цены на товары и услуги в ЕС растут не очень высокими темпами. В одном из крупнейших инвестиционных банков мира - американском Goldman Sachs - также не увидели поводов для паники вокруг ситуации с распространением нового варианта коронавируса.

Как подчеркнули в финансовой организации, какие-либо выводы без дополнительной информации об уровне заболеваемости делать пока преждевременно.

В свою очередь, глава Центробанка России Эльвира Набиуллина считает угрозой высокие темпы роста цен в стране и заявляет о необходимости ужесточения кредитно-денежной политики. По ее словам, эта мера поможет вернуть инфляцию к целевым 4% в годовом выражении.

Что будет с нефтью?

Из всех видов топлива наиболее серьезную биржевую просадку за минувшие выходные продемонстрировала именно нефть. Это обусловлено паникой вокруг угрозы введения глобальных локдаунов. Однако рост котировок 29 ноября наглядно показал, что пока риски носят скорее вербальный, чем реальный характер, считают эксперты.

По словам ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, до конца 2021 года стоимость нефти будет варьироваться в коридоре $75-80 за баррель. Однако при наихудшем сценарии ресурсные цены могут опуститься и до $60-65.

"Уже сейчас некоторые страны перекрывают авиасообщение с ЮАР. Рынок авиатоплива и так не восстановился, новые локдауны тотально его обрушат. Та же история и с моторным топливом. Все торгуются на слухах, однако до какой-либо конкретики дело пока не дошло", - подчеркнул эксперт.

Старший эксперт Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев считает, что при определенном раскладе есть риск повторения кризиса весны 2020 года. При таком сценарии нефтяные котировки к концу декабря могут резко пойти вниз.

"При массовых локдаунах цена на нефть упадет до $30-40 за баррель. Но сейчас ни у Индии, ни у Китая нет достаточных ресурсов для поддержки экономики. Поэтому реальным коридором до конца декабря станет $70-75", - отметил Кондратьев.

На фоне дешевеющей нефти российская инфляция может преодолеть критический барьер 10%, предупредил главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов. Это обусловлено рекордным ростом цен в США и зависимостью экономики России от внешних сырьевых котировок. Если инфляция в Штатах продолжит ускоряться, это грозит увеличением оттока капитала из развивающихся стран, включая Россию. В таком случае и акции, и валюты, в том числе рубль, могут оказаться под давлением.

Однако из-за рыночной недооценки российская валюта к концу года останется в коридоре 72-75 рублей за доллар, спрогнозировал эксперт.

Что будет с газом?

Газовые рынки демонстрируют относительную стабильность. В этом плане слухи о распространении нового варианта коронавируса никак не повлияют на снижение рекордно высоких топливных цен, сошлись во мнении опрошенные "Газетой.Ru" эксперты.

По словам главного директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексея Громова, цены на газ до конца 2021 года продолжат находиться в коридоре $1-1,2 тыс. за тысячу кубометров. Ожидать динамики стоит не раньше конца первого квартала 2022-го.

"Для европейских газовых бирж возможность введения санкций США против сертификации "Северного потока - 2" сейчас гораздо опаснее слухов про "омикрон". Если Штаты введут ограничения, биржевые котировки моментально взлетят до пиков - $1,5 тыс. за тысячу кубов и выше", - подчеркнул эксперт.

Как ожидает Кондратьев, при наиболее оптимистичном сценарии европейские газовые биржи могут закрыться к концу декабря на уровне $800-900 за тысячу кубов. Ниже этой планки топливная стоимость не опустится.

"На рынке газа все будет определяться температурным фактором (погодой - "Газета.Ru"). Ситуацию ухудшает рекордный за 10 лет отбор топлива в ноябре европейскими компаниями. Из местных ПХГ забрали порядка 12 млрд кубов. При таком раскладе в январе-феврале может наступить дефицит топлива", - объяснил аналитик.

Что будет с СПГ?

Рынок сжиженного природного газа (СПГ) сейчас остается "тихой гаванью". Основной пик роста пришелся на октябрь-начало ноября. В последнее время наметился спад на 10%. В настоящее время стоимость СПГ находится в районе $1,1-1,3 тыс. за тысячу кубометров.

"Той напряженности, которая складывалась на азиатском рынке СПГ в конце сентября, сейчас нет. Острую фазу энергетического кризиса Китай успешно преодолел. Опуститься ценам вниз не позволит и Бразилия, у которой осенью были проблемы с гидроэнергетикой", - подчеркнул Громов.