Нацбанк Украины продал рекордное количество валюты ради спасения гривны

Национальный банк Украины за минувшую неделю продал на межбанковском валютном рынке рекордные 630 миллионов долларов ради спасения гривны. Однако, национальная валюта продолжила падение, несмотря на все предпринятые меры, отмечает портал finance.ua. По итогам недели, курс снизился еще на 31 копейку, до 26,56 гривны за один доллар.

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Начиная с 2021 года Национальный банк Украины купил на межбанковском валютном рынке 3,6 миллиарда и продал 984,7 миллиона долларов. Сальдо интервенций составило 2,6 миллиарда долларов.