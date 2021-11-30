Аналитик дал прогноз по курсу рубля до конца года

За последнюю неделю рубль существенно потерял позиции по отношению к доллару и торгуется у уровней, близких к 74 рублям за доллар. Однако это не является сигналом того, что он будет и дальше активно дешеветь в течение оставшихся до Нового года недель, заявил агентству «Прайм» аналитик ФГ «ФИНАМ» Андрей Маслов.

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«Прежде всего, давление на рубль оказывают геополитические риски, появившиеся на фоне передвижений российских войск по Южному военному округу недалеко от границ Украины, что насторожило представителей США и ЕС. В то же время официальный Кремль назвал перемещение военного контингента РФ внутренним делом России и опроверг слухи об угрозе военного вторжения на территорию южного соседа», — подчеркнул он.

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Еще одним фактором является резкое укрепление доллара после утверждения сенатом США Джерома Пауэлла на пост главы ФРС на второй срок.

Аналитик подчеркнул, что рубль ослаб, в том числе, из-за обнаружения нового штамма коронавируса в Южной Африке, который уже распространился в ряде стран, например, в Германии, Австралии и Нидерландах. Это, по словам Маслова, взволновало инвесторов и повлекло за собой обвал рынков в прошлую пятницу и глобальный risk-off (бегство от рисков), особенно на энергетических рынках.

Еще один важный фактор — давление на нефтяные котировки, хотя сейчас они восстановились после снижения из-за анонсированной США продажи из стратегического резерва 50 млн баррелей нефти, отметил собеседник агентства. Маслов допускает, что этот шаг закладывался в текущую цену на нефть, поэтому эта новость несущественно отразилась на нефтяных котировках.

«Несмотря на вышеописанные факторы, сегодня нет причин полагать, что российская валюта продолжит ослабление прежними темпами, и, скорее всего, она останется в пределах нашего базового диапазона в 71,5–74 рубля за доллар. В то же время стоит понимать, что рубль останется в вышеописанном коридоре еще продолжительное время, и вряд ли вернется к уровням лета 2020 года в обозримом будущем», — подытожил Маслов.