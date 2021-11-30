Стартовала традиционная благотворительная акция Сбера «Добрый новогодний подарок»

В преддверии Нового года Сбер и Благотворительный фонд «Вклад в будущее» уже традиционно запускают благотворительную акцию «Добрый новогодний подарок». Средства, собранные в рамках акции, будут направлены на проекты некоммерческих организаций (НКО), которые помогут детям с особенностями развития и опытом сиротства добиться устойчивых результатов в освоении социальных, коммуникативных и других навыков, необходимых для жизни.

За шесть лет сотрудники, клиенты и партнёры Сбера уже подарили детям из 53 регионов РФ более 166 000 развивающих и реабилитационных занятий. 169 НКО помогли 14 000 детей с особенностями развития и опытом сиротства сделать важный шаг к самостоятельной и достойной жизни. В России проживает около миллиона детей с опытом сиротства и особенностями развития. И каждому из них помощь важна на протяжении многих лет. В наших силах помочь если не каждому ребёнку, то очень и очень многим.

Видео дня

Сбер призывает разделить ответственность за судьбы детей с их родителями и наставниками, внести вклад в жизнь ребят вместе с государством и обществом. Внести вклад в «Добрый новогодний подарок» можно до 15 января 2022 года. Каждый рубль, собранный в рамках акции, будет удвоен Сбером.

Год назад, несмотря на сложные условия, вызванные эпидемиологической ситуацией, мы с вами смогли объединить поистине огромное число людей. Мы обеспечили поддержку некоммерческим организациям, которые работают с детьми с особенностями и опытом сиротства на 38,8 млн рублей. Гранты получило 93 НКО в 41 регионе РФ. НКО организовали и провели более 64 000 регулярных занятий для детей

Исполнительный директор Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее»

Как принять участие в акции

Сделать благотворительное пожертвование на платформе СберВместе в историю «Добрый новогодний подарок» по ссылке или с помощью QR-кода.

Отправить СМС на номер 900 с текстом «НГподарок» и суммой пожертвования (например, «НГподарок 500», в течение дня можно перечислить до 15 000 рублей).