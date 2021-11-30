Цены на нефть упали ниже психологической отметки

Мировые цены на нефть упали на 4%, а стоимость марки Brent опустилась ниже 70 долларов за баррель впервые с 24 августа. Об этом сообщает РИА Новости.

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Согласно данным торгов, по состоянию на 16:34 мск февральские фьючерсы на нефть марки Brent упали в цене на 4,63%, до 69,84 доллара за баррель, а цена на январские фьючерсы WTI опускалась на 4,45%, до 66,84 доллара за баррель.

Кроме того, на фоне дешевеющей нефти упали акции российских нефтяных компаний. По состоянию на 16:47 ценные бумаги «Лукойла» упали до отметки в 6585 рублей за штуку (-0,47%), Роснефти — до 564,6 рубля (-1,51%).

Снижение связано с распространением нового штамма коронавируса «омикрон».