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1 час назад

Цены на нефть упали ниже психологической отметки

Мировые цены на нефть упали на 4%, а стоимость марки Brent опустилась ниже 70 долларов за баррель впервые с 24 августа. Об этом сообщает РИА Новости.

Цены на нефть упали ниже психологической отметки
Фото: ТАССТАСС

Согласно данным торгов, по состоянию на 16:34 мск февральские фьючерсы на нефть марки Brent упали в цене на 4,63%, до 69,84 доллара за баррель, а цена на январские фьючерсы WTI опускалась на 4,45%, до 66,84 доллара за баррель.

Кроме того, на фоне дешевеющей нефти упали акции российских нефтяных компаний. По состоянию на 16:47 ценные бумаги «Лукойла» упали до отметки в 6585 рублей за штуку (-0,47%), Роснефти — до 564,6 рубля (-1,51%).

Снижение связано с распространением нового штамма коронавируса «омикрон».

«Санкции опаснее «омикрона»: что будет с ценами на нефть и газ

Ранее 30 ноября гендиректор фармкомпании Moderna Стефан Бансель заявил, что существующие вакцины будут менее эффективны против нового штамма из-за большого количества мутаций. Европейские рынки отреагировали на его слова снижением.

Рынки,Роснефть,Лукойл,
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