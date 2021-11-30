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26 минут назад

Мировые цены на нефть обвалились

Цены на нефть марок Brent и WTI 30 ноября ускорили падение до 7%, опустившись ниже 68 и 65 долларов за баррель соответственно впервые с 23 августа. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Мировые цены на нефть обвалились
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В процентном соотношении нефть марки Brent подешевела на 7,4%, а WTI — на 7,51%.

По данным «РИА Новости», котировки начали падать из-за локдаунов в Европе и нового «омикрон»-штамма коронавируса. Удешевление нефти наблюдают уже на протяжении нескольких недель. Настолько длительным оно было последний раз в марте 2020 года.

«Если "омикрон" окажется опаснее предыдущих штаммов, миру будут грозить еще более строгие ограничения, что неизбежно снизит спрос на энергоносители. Из-за этого ОПЕК+ может приостановить наращивание добычи в январе 2022 года», — считают «РИА Новости».

Рынки,РИА Новости,
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