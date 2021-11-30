Мировые цены на нефть обвалились

Цены на нефть марок Brent и WTI 30 ноября ускорили падение до 7%, опустившись ниже 68 и 65 долларов за баррель соответственно впервые с 23 августа. Об этом свидетельствуют данные торгов.

В процентном соотношении нефть марки Brent подешевела на 7,4%, а WTI — на 7,51%.

По данным «РИА Новости», котировки начали падать из-за локдаунов в Европе и нового «омикрон»-штамма коронавируса. Удешевление нефти наблюдают уже на протяжении нескольких недель. Настолько длительным оно было последний раз в марте 2020 года.