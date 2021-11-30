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20 минут назад

ЦБ поможет: аналитики дали прогноз по курсу рубля в декабре

Аналитики рассказали, что будет с рублем в декабре

Аналитики дали прогноз по курсу рубля в декабре
Фото: ТАССТАСС

Опрошенные РИА Новости аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают в декабре снижения курса рубля к доллару и евро.

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, инфляция в РФ составит 0,7% за месяц. Курс доллара поднимется на 1 рубль до 75,3 рубля, евро — на 60 копеек до 84,6 рубля.

Аналитики считают, что в декабре рубль останется под давлением. В первый зимний месяц возможны новые санкции: в проекте закона об оборонном бюджете США остаются запрет покупать и продавать любые виды российского госдолга и требования ужесточить санкции против «Северного потока – 2».

«Из этих двух вариантов ужесточение запрета в отношении операций с ОФЗ выглядит более вероятным. Если этот риск реализуется, он создаст дополнительное давление на кривую доходности и российский рубль. Однако дальнейшее ужесточение монетарной политики ЦБ РФ смягчит этот удар», — считает Валерий Вайсберг из ИК «Регион».

Андрей Кочетков из «Открытие Инвестиции» согласен, что нельзя сбрасывать со счетов геополитический фактор.

«Какими бы фантастическими не были заявления в западной прессе, но они создают нервозность на рынке, что приводит к слабости рубля», — отмечает он.

Виктор Григорьев из банка «Санкт-Петербург» в свою очередь считает, что поддержать рубль должно очередное значительное повышение ключевой ставки ЦБ РФ.

«На фоне высоких уровней инфляции и инфляционных ожиданий регулятор будет вынужден повысить ставку на 0,75-1 процентный пункт. Впрочем, без снижения геополитических опасений будет сложно вернуть курс доллара к значениям начала ноября», — добавил Григорьев.

Рынки,Виктор Григорьев,Валерий Вайсберг,Андрей Кочетков,Банк "Санкт-Петербург",Центральный банк России,РИА Новости,
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