Предсказан рост цен на ряд товаров перед Новым годом

Перед Новым годом ожидается рост цен на шампанское, игристые вина, рыбу, морепродукты, мясо и фрукты. Об этом «Ленте.ру» рассказали экономист, экс-замминистра сельского хозяйства России Леонид Холод и президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Виталий Корнев. Они добавили, что цены выровняются после праздников.

Фото: Марина Лысцева / ТАСС Марина Лысцева / ТАСС

Корнев отметил, что на данный момент ждать резкого роста цен не стоит — все, что могло подорожать, уже подорожало.

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«Бизнес устроен так, что к новогодним продажам все готовятся заранее, и по контрактам с сетями, где реализуется основной объем продукции, цены повысить уже невозможно, — объяснил он. — Все подорожания уже произошли в ноябре».

Холод добавил, что, несмотря на то что повсеместное удорожание продукции, действительно, наблюдается, расти бесконечно цены не смогут — их сдержит фактор платежеспособного спроса.

«Продуктовый набор, который мы используем для праздничного стола, дорожает всегда просто потому, что возрастает спрос. Это чисто конъюнктурный фактор. Цены растут, прежде всего, на деликатесы, которые люди не могут позволить себе в повседневном спросе, но покупают перед Новым годом. Это какая-то колбаса, рыба, икра и прочее. Но подорожание сходит на нет после праздников, когда спрос падает: многие доедают то, что закупили, да и на новогодний стол откладываются большие деньги. Есть, кстати, еще и такой фактор, как платежеспособный спрос, который может сдержать конъюнктурное подорожание в этом году», — допустил экономист.

Икра

В сравнении с прошлым годом икра, по словам Корнева, подорожала примерно на 25-30 процентов. Произошло это потому, что в 2020 году в преддверии праздников наблюдался серьезный дефицит этого деликатеса и в этот раз поставщики решили перестраховаться.

«С красной икрой ситуация довольно простая — цены сформировались на основании ожиданий. В прошлом году было добыто меньше нормы, всю продукцию распродали в декабре, а потом ее просто не осталось, что и дало рост цен. Ну а сейчас среди игроков победили настроения, что такой же сценарий ожидает нас и в этом году, все вложились в икру, цены снова поднялись», — рассказал эксперт.

Рыба

Красная рыба, как рассказал Корнев, подорожала на те же 25-30 процентов, остальные виды — на 10-15. Но во многом, по его словам, это связано с тем, что в мире в принципе идет тренд на всеобщее подорожание.

«Красная рыба выросла в цене в следствии ограничений, случившихся в прошлом году. Они спровоцировали резкое падение цен и уменьшили производство. Сейчас рынок накрыла вторая волна, в результате которой получился дефицит и, соответственно, подорожание», — объяснил собеседник «Ленты.ру».

Закуски и напитки

Неизбежно, по словам Холода, подорожает все, что используется для приготовления традиционных новогодних блюд: оливье, селедка под шубой, колбаса, рыба. Кроме того, как отметил экономист, следует ожидать роста цен и на фрукты, причем, не только стандартно на мандарины-апельсины, но и на все остальные.

«Сейчас ассортимент побольше, поэтому подорожать могут и стандартные виды фруктов. С напитками все то же самое: дорожают шампанское, легкие вина, другие виды алкоголя. Все это происходит ввиду конъюнктурных факторов, но есть и другие, связанные с пандемией и рядом сложностей в вопросах логистики», — сказал Холод.

Экономист напомнил, что Россия ввозит большие объемы продовольствия из-за рубежа. Но по причине климатических изменений, пандемии, проблем с урожаем в ряде стран и болезнями, цены в этом году значительно выросли.

«По мясу у нас лидер Латинская Америка, по зерновым — США, по ананасам, бананам — все та же Латинская Америка. Так что фоновый процесс удорожания в этих сегментах был и остается, это отмечают многие наблюдатели. Дальше пандемия создала серьезные логистические проблемы в вопросе международных перевозок. В первую очередь, речь о судах: были закрыты многие крупные порты, что негативно сказалось на контейнерных перевозках вообще», — объяснил Холод.

Собственное производство

Кроме конъюнктурных факторов влияние на динамику цен на товары собственного производства, по словам Холода, оказала еще и инфляция издержек: подорожали минеральные удобрения, техника, запчасти, семена, саженцы, их доставка. Экономист обратил внимание и на такую серьезную проблему, как монополизация торговой сферы.