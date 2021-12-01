Финансист оценил риски обвала рубля

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин оценил риски обвала рубля на фоне неудачного для российской валюты ноября. За минувший месяц она опустилась на девятое место со второго в рейтинге 36 мировых валют относительно доллара США, передает агентство «Прайм».

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Финансист напомнил, что помимо геополитической обстановки на рубль оказало давление в том числе падение цен на нефть из-за угрозы нового штамма коронавируса. Кроме того, негативным фактором для всех рынков выступает ускорение сворачивания монетарных стимулов Федеральной резервной системы (ФРС). Американские регулятор может раньше ожидаемого поднять процентные ставки в США.

Также всплеск инфляции заставляет центробанки ужесточать кредитно-денежную политику, в то время как пандемия коронавируса требует более мягких монетарных решений. Таким образом, предпосылки для ослабления рубля сохраняются, отметил Бабин, однако курс доллара вряд ли достигнет 85 рублей к Новому году. Для этого основные риски должны пойти по самому негативному сценарию, но даже в этом случае резервы Центробанка и Фонда национального благосостояния удержат российскую валюту от стремительной девальвации.

«Также у ЦБ и Минфина есть и другие инструменты для предотвращения излишнего снижения рубля и в целом рыночной дестабилизации. Поэтому даже существенное ухудшение внешнего фона или геополитической обстановки вряд ли приведет к сильному обесцениванию российской валюты», — заключил экономист.

Ранее стало известно, что за ноябрь мировые цены на нефть рухнули на 20 процентов впервые с марта 2020 года. По итогам 30 ноября стоимость февральских фьючерсов на Brent составила 69,6 доллара за баррель, а январские WTI достигли 66,18 доллара.