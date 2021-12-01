В рейтинге 36 основных мировых валют по изменению их курса к доллару рубль опустился со второго места на девятое в ноябре, а декабрь является исторически худшим месяцем для российской валюты. Об этом сообщил агентству «Прайм» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

Он подчеркнул, что на рубль оказывают давление геополитические риски и падение нефтяных котировок из-за нового штамма коронавируса.

«На этом фоне дополнительным негативом для всех рынков выступает возможное ускорение сворачивания монетарных стимулов ФРС из-за высокой инфляции. Такие сигналы могут поступить уже на ближайшем заседании американского регулятора 15 декабря. Это увеличит вероятность более раннего старта повышения процентных ставок в США», — отметил Бабин.

Финансист считает, что ожидать укрепления рубля в ближайшее время не следует. Однако он не верит, что прогноз 85 рублей за доллар реализуется к 2022 году. Даже при самом негативном для рубля сценарии резервы ЦБ и ФНБ смогут защитить его от стремительной девальвации, полагает эксперт.

«Даже существенное ухудшение внешнего фона или геополитической обстановки вряд ли приведет к сильному обесцениванию российской валюты», — подчеркнул Бабин.

Как отмечает эксперт, Центробанк не намерен отказываться от жесткой монетарной политики, а в декабре ожидается очередное повышение ключевой ставки.

В понедельник российская валюта усилила рост на сообщениях о подготовке саммита президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Согласно данным Московской биржи, курс доллара вечером снизился на 1,15 рубля до 74,46 рубля, курс евро — на 1,61 рубля, до 83,89 рубля. Таким образом, российской валюте удалось отыграть падение прошлой недели. По мнению аналитиков, рост рубля связан с заявлением замглавы МИД РФ Сергея Рябкова о том, что ситуация с возможными переговорами президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена скоро прояснится, встреча может состояться в удаленном формате.