«Негативных факторов больше»: нефть тянет рубль вниз

На рубль оказывает воздействие не только наблюдаемое падение сырьевых котировок, но и другие факторы, в частности, продолжающаяся инфляция. Об этом «Аругментам и Фактам» заявил доцент, преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук.

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Вторым драйвером является программа сворачивания выкупа активов и ужесточение денежно-кредитной политики ФРС США, указал он. А третий фактор - продолжающаяся покупка валюты Минфином для Фонда национального благосостояния в связи с превышением стоимости российской нефти, заложенной в бюджет, над ее текущей рыночной ценой.

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«В-четвертых, ухудшение геополитической обстановки, вызванной нагнетанием истерии из-за мнимой концентрации российских войск на границе с Украиной и якобы возможным вторжением на территорию суверенного государства. В последнее время сюда добавилась и мнимая «подготовка переворота» на Украине с участием граждан России», — заявил он.

В числе укрепляющих рубль факторов Корнейчук назвал планируемое повышение ключевой ставки ЦБ на 50-100 базисных пунктов в декабре, увеличение золотовалютных резервов России в ноябре, приближающийся налоговый период уплаты основных налогов. Однако негативные факторы для российской валюты пока перевешивают.

«Сегодня отношение доллара к рублю консолидировалось на уровне 75 рублей за доллар. Если на ближайшем заседании министров стран ОПЕК+ будет принято решение о прекращении наращивания действующего роста добычи нефти, то это повысит колебания курса российской валюты. По нашему мнению, курс доллара в декабре будет находиться в диапазоне 75-78 рублей», — подчеркнул эксперт.

По его мнению, нефтяные котировки марки Brent вырастут и будут колебаться в диапазоне от 75 до 80 долларов за баррель. К концу года цена барреля может составить 85 долларов, считает Корнейчук.