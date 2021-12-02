Начинать утро с кофе станет дороже. Но не сейчас

Стоимость кофе на бирже обновила десятилетний максимум. Однако эксперты утверждают — повода для паники у россиян нет. До конца 2021 года розничная стоимость чашки кофе останется на прежнем уровне. Но постепенный рост цен на кофе все же начнется — примерно с середины лета 2022-го.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Биржевые рекорды Нью-Йорка

Видео дня

Цены на кофе достигли максимума за 10 лет. 29 ноября на бирже Нью-Йорка стоимость декабрьского фьючерса составила $2,34 за фунт (453 г) зеленых зерен. 25 числа на лондонской бирже ICE показатели дошли до $2,46, что вынудило Международную ассоциацию производителей кофе (ICO) повысить базовую цену до $2,07 (цена, от которой считаются фьючерсы на будущие поставки сырья). Это почти вдвое больше (+85%), чем в 2020 году.

Среди ключевых причин рекордного подорожания зарубежные аналитики назвали ряд факторов, включая засуху и неурожай в Бразилии (крупнейший в мире поставщик кофе), а также логистические сбои.

Ситуацию усугубляет тот факт, что обжарка зерен часто происходит не в той стране, где расположено производство, поэтому в себестоимость напитка также включаются проблемы с перевозкой сырья.

Что будет с ценами в России

Напряженность на глобальном рынке кофе не ограничится текущим годом. Нынешние проблемы сохранятся не только в 2022 году, но также затронут и 2023-й, утверждают иностранные аналитики. Однако россиянам не стоит раньше времени беспокоиться за свой любимый напиток. Розничные цены к концу декабря в российских кофейнях, скорее всего, останутся на прежнем уровне - в районе 150-200 рублей за чашку в зависимости от вида. Постепенное же подорожание начнется не раньше июля 2022 года, сошлись во мнении опрошенные "Газетой.Ru" эксперты.

Руководитель направления по коммуникациям департамента маркетинга и рекламы сети кофеен "Шоколадница" Валерия Сливка отметила, что повышать цены на кофе сейчас было бы неправильно.

"Цены на кофе не повышали и до середины 2022 года не планируем. В кризисное время мы понимаем, что доходы сократились, поэтому всячески пытаемся сдерживать рост цен", - подчеркнула Сливка.

В кофейне Daily Green также подчеркнули незначительное влияние высокой биржевой стоимости напитка на российский рынок. По словам СЕО-руководителя компании Михаила Казачека, цена стандартного латте составляет 240 рублей, маленького и большого капучино - 190 и 240 рублей соответственно, американо и эспрессо обойдутся в 140 рублей.

"Мы не собираемся повышать цены на самые ходовые позиции в ближайшие полтора года, возможно повысим цены на авторские напитки, но это зависит в основном от дополнительных ингредиентов, не связанных с зерном", - отметил Казачек.

В то же время он подчеркнул, что повышение цен в 2021 году не сильно затронуло ценники компании.

"С начала года цена на зерно от нашего обжарщика выросла не более чем на 10%. Они закупают зеленое зерно большими лотами и хранят у себя, так что повышение цен в этому году нас сильно не затронуло", - подчеркнул эксперт.

В свою очередь совладелец ресторана "Мама будет рада" Алексей Васильчук в беседе с "Газетой.Ru" отметил возможность незначительного повышения цен на кофе в 2022 году.

"Если будет несильное подорожание мировых цен на сырье, то рестораторы обойдут его стороной. Сейчас у нас средняя цена кофе находится в районе 200 рублей, в 2022-м стоимость вряд ли увеличится более чем на 10%", - резюмировал Васильчук.

Есть ли риск дефицита сырья

Сбои в мировых логистических цепочках не обошли стороной рынок кофе. Производители сталкиваются с повышением цен на перевозку сырья, что сказывается на конечной стоимости напитка. Однако риск дефицита зеленых зерен в России крайне маловероятен. Это обусловлено высокими складскими запасами и долгосрочными контрактами с поставщиками, объяснили опрошенные "Газетой.Ru" эксперты.

Низкие риски образования дефицита сырья в России также выделил генеральный директор отраслевой ассоциации Росчайкофе Рамаз Чантурия. Эксперт отметил, что в настоящее время у большинства контрактных поставщиков имеется в запасе полугодовой запас зерна.

"Рынок кофе имеет свою цикличность - 7-10 лет. Предыдущие пики пришлись на 2011-2012 год. Но даже тогда на глобальном рынке не образовался дефицит. Да и объемы продаж росли, несмотря на высокие цены, ничего не пропадало - также будет и в 2022 году", - отметил Чантурия.

Когда ждать охлаждения рынка

Сбить рекордный рост цен на кофе на международных биржах удастся в конце следующего года, считают аналитики рынка. Очень многое будет зависеть от прогнозов по второму урожаю в Бразилии. Если климатические изменения не приведут вновь к засухе, то в конце осени - начале зимы 2022 года рост котировок на кофейное сырье замедлится.

По словам Чантурии, нынешний рекордный рост котировок зеленых зерен является вполне логичным.

"Биржевая цена зеленого зерна, например, составляет порядка 20-25% от себестоимости производства килограмма растворимого кофе. Сейчас рынок отыгрывает несправедливо низкие цены для фермеров в 2018-2019 годах. Розница уже отреагировала повышением цен на прилавках, как и некоторые кофейни", - подчеркнул глава ассоциации.