Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+18° в 
USD 74.06EUR 83.81
Войти в почту
39 минут назад

Фьючерсы на золото подешевели в ходе американских торгов

Котировки фьючерсов на золото снизились в ходе американских торгов в четверг.

Фьючерсы на золото подешевели в ходе американских торгов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, фьючерсы на золото с поставкой в феврале торгуются по цене 1.765,65 долл. за тройскую унцию, на момент написания данного комментария опустившись на 1,05%.

Минимумом сессии выступила отметка долл. за тройскую унцию. На момент написания материала золото нашло поддержку на уровне 1.762,30 долл. и сопротивление — на 1.819,30 долл.Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, вырос на 0,13% и торгуется на отметке 96,148 долл.

Что касается других товаров, торгующихся на COMEX, фьючерс на серебро с поставкой в марте вырос на 0,24%, достигнув отметки 22,392 долл. за тройскую унцию, а фьючерс на медь с поставкой в марте вырос на 1,09%, дойдя до уровня 4,2940 долл. за фунт.

Рынки,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители