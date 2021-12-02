Фьючерсы на золото подешевели в ходе американских торгов

Котировки фьючерсов на золото снизились в ходе американских торгов в четверг.
На COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, фьючерсы на золото с поставкой в феврале торгуются по цене 1.765,65 долл. за тройскую унцию, на момент написания данного комментария опустившись на 1,05%.
Минимумом сессии выступила отметка долл. за тройскую унцию. На момент написания материала золото нашло поддержку на уровне 1.762,30 долл. и сопротивление — на 1.819,30 долл.Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, вырос на 0,13% и торгуется на отметке 96,148 долл.
Что касается других товаров, торгующихся на COMEX, фьючерс на серебро с поставкой в марте вырос на 0,24%, достигнув отметки 22,392 долл. за тройскую унцию, а фьючерс на медь с поставкой в марте вырос на 1,09%, дойдя до уровня 4,2940 долл. за фунт.