Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+9° в 
USD 73.97EUR 83.84
Войти в почту
31 минуту назад

Эксперт допустил укрепление рубля до ₽72 за доллар

Шансы на укрепления рубля сохранились, несмотря на внешний фон. Об этом агентству «Прайм» заявил старший вице-президент по развитию банковских продуктов банка «Ренессанс Кредит» Виктор Касьянов. Он отметил, что российская валюта может укрепить свои позиции благодаря политике ЦБ.

ЦБ поможет рублю укрепиться к доллару
Фото: ТАССТАСС

Финансист отметил, что в настоящее время регулятор допускает необходимость дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Также ЦБ собирается вернуться в нейтральный диапазон 5-6% не ранее середины 2023 года.

«В случае снижения геополитического давления мы допускаем восстановление курса до 72-73 рублей за доллар за счет продажи экспортной выручки для выплаты налогов со стороны экспортеров», — рассказал Касьянов.

Рублю может оказать поддержку увеличение притока капитала в российские активы со стороны хедж-фондов на фоне текущей коррекции цен, поскольку высокая ставка Банка России дает перспективные возможности для стратегии carry trade (получение прибыли на валютном рынке за счет разной величины процентных ставок).

Путин раскрыл планы России на доллар

Аналитик напомнил, что в октябре для российской валюты сложилась выгодная конъюнктура. Благодаря ужесточению риторики ЦБ, повышению ключевой ставки и растущим ценам на топливо на фоне энергокризиса в Европе и Азии рубль смог укрепиться до 71 рубля за доллар, отметил он.

В ноябре негативные факторы сыграли свою роль в большей степени, отметил Касьянов. Речь идет о геополитических рисках и ухудшении эпидемиологической ситуации в мире. Из-за информационного давления и появления нового штамма курс ослаб до максимального значения с мая этого года – 75,6 рубля за доллар.

Вечером 1 декабря рубль снизился к доллару и евро, отыграв потерю рынком нефти темпов роста и уход ниже психологически значимого уровня 70 долларов за баррель марки Brent. По данным Московской биржи, курс доллара вырос на 11 копеек, до 74,18 рубля, курс евро — на 10 копеек, до 84 рублей.
Рынки,Виктор Касьянов,КБ "Ренессанс Кредит",Центральный банк России,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители