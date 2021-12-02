ЦБ поможет рублю укрепиться к доллару

Шансы на укрепления рубля сохранились, несмотря на внешний фон. Об этом агентству «Прайм» заявил старший вице-президент по развитию банковских продуктов банка «Ренессанс Кредит» Виктор Касьянов. Он отметил, что российская валюта может укрепить свои позиции благодаря политике ЦБ.

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Финансист отметил, что в настоящее время регулятор допускает необходимость дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Также ЦБ собирается вернуться в нейтральный диапазон 5-6% не ранее середины 2023 года.

«В случае снижения геополитического давления мы допускаем восстановление курса до 72-73 рублей за доллар за счет продажи экспортной выручки для выплаты налогов со стороны экспортеров», — рассказал Касьянов.

Рублю может оказать поддержку увеличение притока капитала в российские активы со стороны хедж-фондов на фоне текущей коррекции цен, поскольку высокая ставка Банка России дает перспективные возможности для стратегии carry trade (получение прибыли на валютном рынке за счет разной величины процентных ставок).

Аналитик напомнил, что в октябре для российской валюты сложилась выгодная конъюнктура. Благодаря ужесточению риторики ЦБ, повышению ключевой ставки и растущим ценам на топливо на фоне энергокризиса в Европе и Азии рубль смог укрепиться до 71 рубля за доллар, отметил он.

В ноябре негативные факторы сыграли свою роль в большей степени, отметил Касьянов. Речь идет о геополитических рисках и ухудшении эпидемиологической ситуации в мире. Из-за информационного давления и появления нового штамма курс ослаб до максимального значения с мая этого года – 75,6 рубля за доллар.