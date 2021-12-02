ОПЕК+ принял решение об увеличении добычи нефти в январе

«Вновь подтвердить план изменения добычи и механизм ежемесячного наращивания добычи, утверждённые на 19-м совещании министров стран ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, а также решение о ежемесячном увеличении общей добычи на 0,4 млн баррелей в сутки в январе 2022 года», — говорится в специальном коммюнике.