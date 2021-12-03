В России могут вырасти цены на одежду и обувь

В 2021 году цены на одежду и обувь в российских ритейлерах поднялись на 10-15%. В 2022 эти товары могут подорожать еще на 20-25%. Причина роста цен — высокая стоимость тканей, фурнитуры и перевозки. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Fashion Consulting Group.

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Как заявил управляющий партнер сети «Эконика» Сергей Саркисов, в этом году цены на ткань в среднем выросли на 15%, логистические услуги — на 20%, а себестоимость производства обуви — на 7-15%.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров подчеркнул, что ритейлеры смогли частично компенсировать рост цен — организовали работу с ассортиментной линейкой и оптимизировали себестоимость. Однако средний чек увеличился незначительно. Эксперт уверяет, что это свидетельствует об ограниченном росте покупательской способности населения.

По прогнозам специалистов, в 2022 году цены в различных сегментах могут увеличиться на треть от нынешних показателей. Больше всего возрастет цена на товары премиального ценового сегмента — до 30–40%.