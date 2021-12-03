В Fitch оценили вероятность обвала цен на нефть

Директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко считает маловероятным падение цен на нефть марки Brent ниже $60 за баррель. По его словам, это возможно, если новый штамм коронавируса «омикрон» признают опасным, что приведет к новым жестким ограничениям. Об этом он заявил агентству «Прайм».

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Аналитик считает, что ОПЕК+ будет и дальше обеспечивать стабильность на нефтяном рынке.

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«ОПЕК+, скорее всего, продолжит проактивно управлять добычей и продолжит быть главным фактором стабильности на рынке. В случае необходимости блок сможет отмотать назад и сократить добычу», — подчеркнул Маринченко.

Среди других факторов, влияющих на нефтяные цены, — распечатывание стратегических резервов США, а также ожидания переизбытка нефти на рынке. Однако, по словам эксперта, это не сигнализирует о том, что стоимость нефти будет низкой весь 2022 год.

«В следующем году волатильность на рынке продолжится, цены будут зависеть в основном от двух факторов — ситуации со спросом, которая будет связана с эпидемиологической обстановкой, и политикой ОПЕК+. Если ОПЕК+ удастся по-прежнему находить консенсус и скоординированно управлять добычей, довольно вероятно, что средние цены в следующем году будут примерно соответствовать средним ценам этого года — около 70 долларов за баррель», — считает Маринченко.

2 декабря альянс ОПЕК+ из-за новой волны опасений по поводу коронавируса подтвердил свою текущую стратегию и принял решение в январе продолжать увеличивать добычу нефти на плановые 400 тысяч баррелей в сутки.

Новости о планах ОПЕК+ не отменять запланированное на январь наращивание добычи цены на нефть ускорили снижение. Стоимость Brent впервые с августа ненадолго опустилась ниже $66 за баррель, после чего отыграла падение. К вечеру она подскочила до $69.

На новостях о появлении нового штамма коронавируса цены на нефть 25-26 ноября упали с $82 до $72 за баррель. Месяц был завершен максимальным падением с марта 2020 года. За ноябрь Brent стала дешевле на 17%, а WTI — на 20%.