Покупать поздно: роковой декабрь для рубля

Декабрь — худший месяц для российской валюты. Так сложилось исторически. В декабре всегда рубль дешевеет по отношению к другим валютам. И этот год, по всей видимости, не станет исключением. Растущая инфляция, падение цен на нефть не добавляют инвесторам уверенности в завтрашнем дне. Плюс пресловутые геополитические риски. Всё вместе это давит на курс рубля, которому приходится балансировать на достигнутых уровнях. Несмотря на сказанное, аналитики не советуют торопиться с покупкой валюты.

Нефть и пандемия

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Благодаря растущей нефти и общему позитиву на рынках рубль укреплялся в течение нескольких недель. Однако инфляция и падение котировок чёрного золота, к которым добавилась антироссийская риторика, быстро вернули российскую валюту «на место». Опрошенные NEWS.ru эксперты советуют не переоценивать геополитические риски, хотя и признают, что в декабре рублю точно не будет легко.

В преддверии новогодних праздников валюта традиционно дорожает из-за растущего спроса на иностранные товары и услуги. Но теперь над рублём нависли и другие факторы, главный из которых — пандемия, говорит аналитик ФГ «ФИНАМ» Андрей Маслов. Новый штамм коронавируса привёл к распродажам на мировых рынках. Нефть подешевела, а инвесторы принялись избавляться от рисковых активов, что негативным образом сказалось на валютах развивающихся экономик, в том числе и на рубле, объясняет эксперт.

По мнению финансового аналитика, трейдера Артёма Звёздина, инвесторы не готовы упускать из своих рук прибыль, которую всё это время генерировал рынок. На фоне фиксации прибыли в рисковые активы рынки реагируют снижением и уходом в коррекцию, что, безусловно, влияет на стоимость нефти (которая уже упала на 12%) и на курс рубля в частности.

Падение рубля сейчас локально — скорее спекулятивное движение, которое, как и в случае с укреплением, столь же стремительно восстановится к былым значениям, — заключает Звёздин.

При этом эксперт советует не сбрасывать со счетов высокую инфляцию, которая сегодня находится на своём пике. На фоне роста цен можно ожидать ужесточения риторики ФРС США по итогам заседания, которое состоится 15 декабря. Это может повлечь коррекцию на фондовых рынках и, как следствие, падение рубля, полагает он.

Не надо ожидать от этого заседания какого-либо решения по изменению ставки, добавляет директор компании «Единый брокер» Артём Арзамасцев. Но если руководство ФРС даст понять, что обеспокоено ростом цен в США, это станет важным сигналом для рынка.

Любые намёки со стороны ФРС на то, что ужесточение денежно-кредитной политики не за горами, окажут мощную поддержку американской валюте и вызовут рост доллара к другим валютам. И рубль не будет исключением, — рассуждает Арзамасцев.

Геополитика и санкции

Геополитика не станет последним фактором влияния на рубль в декабре, причём как в одну, так и в другую сторону. Начиная с 2014 года единой динамики относительно движения курса рубля к доллару и евро нет, говорит руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган.

Фактически через год в курсы валют вмешивалась политика, поэтому рубль то сильно падал, то относительно неплохо укреплялся. Сейчас ситуация, по большому счёту, точно такая же, — замечает Коган.

Эксперт напоминает, как благодаря дорогой нефти и относительно политической стабильности с конца октября национальная валюта укрепилась до уровня ниже 70 рублей за доллар. А потом моментально ослабла из-за новостей о назревании вооружённого конфликта в Донбассе и просела ещё больше, как только начались трения между США и ОПЕК. Аналогичную динамику показывала и пара рубль/евро, с той лишь разницей, что она была чуть более «скорректированной», потому что с начала сентября курс евро серьёзно снизился по отношению к доллару.

Несмотря на всю геополитическую напряжённость, санкции в качестве инструмента давления уже исчерпали себя, считает Андрей Маслов.

Персональные санкции не оказывают особого влияния на российскую валюту, а вводить более глобальные ограничения затратно и для Запада, — объясняет аналитик.

Переоценивать геополитические риски не стоит, соглашается Звёздин и ждёт движения куса рубля в коридоре 72–74 рубля к доллару. По мнению Арзамасцева, потенциал роста доллара к рублю до конца года ограничен уровнем 78 рублей за доллар при пессимистичном сценарии. В лучшем случае мы можем увидеть плавное укрепление российской валюты в сторону минимумов октября этого года — около 69,3 рубля за доллар. Правда, второй сценарий выглядит менее реалистично, признаёт эксперт.

Покупать уже поздно

При этом аналитики в один голос твердят: торопиться с покупкой валюты россиянам точно не стоит. Текущая ситуация с курсом рубля — не самое идеальное время для приобретения валюты, так как очевидных предпосылок считать такую покупку выгодным вложением просто нет, говорит Арзамасцев.

Спекулятивно в валюту в данный период времени лучше не лезть, но если человеку предстоит поездка за границу, то принципиальной разницы в одном-двух рублях за доллар/евро не будет, добавляет Коган. То же самое касается и формирования сбережений. Тем, кто готов приобрести валюту с желанием отложить её как минимум на десять лет, можно делать это и сейчас. И доллар, и евро на длительных отрезках времени всегда только растут к рублю. А с 1994 года доллар подорожал более чем в 30 раз, напоминает Коган. Тем же, кто хотел прикупить валюту «в моменте», можно уже спешить.

На данный момент покупать доллар скорее уже поздно: российская валюта вряд ли опустится и закрепится ниже уровня 76 рублей за доллар. Однако и потенциальное укрепление рубля также не принесёт критичных изменений, — рассуждает Маслов.

В любом случае, тем, у кого у кого остались «лишние» рубли, можно задуматься о том, как ими правильно распорядиться. Новогодние скидки — вещь обманчивая, замечает аналитик, но если речь не идёт о покупке недвижимости или, к примеру, автомобиля, новогодние праздники — хорошее время для того, чтобы потратить накопления на действительно нужные вещи.

Банк России установил на 4-6 декабря 2021 года официальный курс доллара на уровне 73,7426 рубля, что на 32,11 копейки ниже предыдущего показателя.

Официальный курс евро понижен на 56,99 копейки, до 83,2406 рубля.

Российские власти должны обеспечить снижение волатильности рубля, чтобы использовать его во взаиморасчетах на постсоветском пространстве. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании инвестиционного форума "ВТБ капитала" "Россия зовет!".

"Самое главное для нас - это понизить волатильность рубля, если мы думаем о том, чтобы определенные расчеты [проводить] с нашими партнерами, во всяком случае в рамках СНГ, в рамках сотрудничества с республиками бывшего Советского Союза. А объемы расчетов в рублях здесь увеличиваются. Для нас, конечно, главная задача - уменьшить волатильность", - сказал президент.

По его словам, для этого власти должны заботиться о сохранении макроэкономической стабильности. "В целом нам это удается", - сказал Путин.

"Мы со многими странами переходим на расчеты в национальных валютах. Создаются в некоторых международных организациях, в БРИКС, допустим, корзины валют, в Шанхайской организации сотрудничества тоже думаем над этим", - добавил он.

Путин отметил, что власти отдают себе отчет в возможностях российского рубля. "Но он тем не менее региональной валютой в известной степени становится", - подчеркнул президент. По его оценке, в расчетах с некоторыми странами доля рубля достигла "приличных" объемов.

Резервные валюты

По словам президента России, количество резервных валют в мире будет увеличиваться.

"На сегодняшний день основной тренд все-таки - это увеличение количества резервных валют в целом. Я знаю, что арабские страны думают над созданием своей резервной валюты. Евро развивается как таковая. И переход в некоторых международных организациях к этой теме будет более основательным", - сказал Путин.

Кроме того, по его словам, сохранится тенденция использования национальных валют разных стран в международных расчетах.

"Вот так разновекторно [процесс] будет двигаться дальше. Но мы не отказываемся от доллара. И с долларом будем работать, насколько доллар это захочет. Не захочет - ну и не надо тогда, будем сокращать", - добавил Путин.

Главным фактором для усиления рубля является монетарная политика Банка России, заявил старший вице-президент по развитию банковских продуктов банка «Ренессанс Кредит» Виктор Касьянов. Именно она поможет укрепить отечественную валюту, которая в ноябре ослабла до максимального значения с майских уровней — 75,6 рубля за доллар, отметил финансист в интервью агентству ПРАЙМ.

В случае снижения геополитического давления мы допускаем восстановление курса до 72–73 рублей за доллар за счёт продажи экспортной выручки для выплаты налогов со стороны экспортёров, — пояснил Касьянов.

Он добавил, что ЦБ намерен и дальше повышать ключевую ставку, а возвращать её в нейтральный диапазон 5–6 процентов будет не ранее середины 2023 года. Дополнительным фактором укрепления рубля является увеличение притока капитала в российские активы со стороны хедж-фондов на фоне текущей коррекции цен, подчеркнул финансист.

Ранее стало известно, что до конца 2021 года серьёзные колебания рубля от нынешнего курса в отношении доллара и евро маловероятны, так как позитивные и негативные факторы уравновешивают друг друга. Об этом заявил доцент кафедры теории кредита и финансового менеджмента экономического факультета СПбГУ Александр Казанский.

В частности, факторами, играющими на пользу рублю, он назвал быстрое восстановление экономики РФ и жёсткую политику Центробанка.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин оценил риски обвала рубля на фоне неудачного для российской валюты ноября. За минувший месяц она опустилась на девятое место со второго в рейтинге 36 мировых валют относительно доллара США, передает агентство «Прайм».

Финансист напомнил, что помимо геополитической обстановки на рубль оказало давление в том числе падение цен на нефть из-за угрозы нового штамма коронавируса. Кроме того, негативным фактором для всех рынков выступает ускорение сворачивания монетарных стимулов Федеральной резервной системы (ФРС). Американские регулятор может раньше ожидаемого поднять процентные ставки в США.

Также всплеск инфляции заставляет центробанки ужесточать кредитно-денежную политику, в то время как пандемия коронавируса требует более мягких монетарных решений. Таким образом, предпосылки для ослабления рубля сохраняются, отметил Бабин, однако курс доллара вряд ли достигнет 85 рублей к Новому году. Для этого основные риски должны пойти по самому негативному сценарию, но даже в этом случае резервы Центробанка и Фонда национального благосостояния удержат российскую валюту от стремительной девальвации.

«Также у ЦБ и Минфина есть и другие инструменты для предотвращения излишнего снижения рубля и в целом рыночной дестабилизации. Поэтому даже существенное ухудшение внешнего фона или геополитической обстановки вряд ли приведет к сильному обесцениванию российской валюты», — заключил экономист.

Ранее стало известно, что за ноябрь мировые цены на нефть рухнули на 20 процентов впервые с марта 2020 года. По итогам 30 ноября стоимость февральских фьючерсов на Brent составила 69,6 доллара за баррель, а январские WTI достигли 66,18 доллара.

Эксперты предполагают, что котировки рухнули из-за нового омикрон-штамма коронавируса. Если его опасность подтвердят, то миру грозят строгие ограничения и падающий спрос на энергоносители.

Турецкая лира в ноябре стала лидером по падению к доллару, рубль — на седьмом месте, подсчитал стратег по рынкам валют и процентных ставок SberCIB Investment Research Юрий Попов, передает РИА Новости.

Лира названа худшей валютой, поскольку она потеряла к доллару 29 процентов. Рубль подешевел на четыре процента за месяц. Большинство других валют развивающихся и развитых стран упали по отношению к доллару на 1-3 процента. Например, евро потерял два процента, британский фунт — три процента.

По мнению Попова, ослаблению рубля поспособствовали два фактора: геополитическая напряженность и укрепление доллара из-за ожиданий ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США. Также негативный эффект на рубль оказали новости о распространении нового штамма коронавируса. В декабре эксперт ожидает восстановление национальной валюты до 73 рублей за доллар.

Международное рейтинговое агентство Fitch в декабре ухудшило прогноз по рейтингу Турции со стабильного до негативного. Эксперты прогнозируют, что инфляция в стране достигнет 25 процентов к концу года и останется одной из самых высоких среди рейтингуемых суверенных стран, в 2022-2023 годах показатель будет на уровне 20 процентов. Госдолг страны, по прогнозам Fitch, значительно увеличится до 47 процентов ВВП.

Инфляция в Турции в ноябре достигла максимума за три года, превысив 21 процент. Турецкая лира за год потеряла половину своей стоимости. На момент написания новости курс составляет 13,89 лиры за доллар, это абсолютный антирекорд.