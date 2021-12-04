России грозит «пивной коллапс»

Пивовары предупредили о риске дефицита разливного пива и сидра в России

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На рынке пива в России может произойти коллапс, если с сентября 2022 года маркировка напитка станет обязательной, считают в Ассоциации производителей пива. По мнению крупных пивоваров, сроки введения пивной маркировки, установленные Минпромторгом, являются нереалистичными. Это грозит перебоями в поставках разливного пива и подорожанием всех его видов.

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Дефицит разливного пива может произойти в России осенью 2022 года, если маркировка напитка станет обязательной. Об этом со ссылкой на Ассоциацию производителей пива (АПП), в которую входит «Балтика», Heineken и AB InBev Efes, сообщает РБК.

«Уже с 1 сентября могут начаться сбои в поставках разливного пива в точки общепита, а в конце года эта ситуация может распространиться и на другие сегменты», — отметили в АПП.

Минпромторг ранее сообщил, что с 1 декабря 2022 года для продажи в розницу пива и слабоалкогольных напитков может стать необходимой обязательная маркировка. А для пива и слабых спиртных напитков в специализированной упаковке, то есть в кегах, — с 1 сентября.

Продавцы должны будут предоставлять сведения в единую информационную систему о реализации пива и слабоалкогольных напитков в бутылках и банках с 1 июня 2023 года. При этом вывод из оборота немаркированного пива и сидра в специализированной упаковке допускается до 1 сентября 2023 года, а в бутылках и банках — до 1 декабря 2023-го.

В АПП считают, что до сих пор не решен вопрос сосуществования маркировки и ЕГАИС. Регуляторы обещали, что использоваться будет лишь одна система. Кроме того, там считают срок в девять месяцев до 1 сентября 2022 года недостаточным для внедрения технологий, нужных для контроля за маркированной продукцией.

«Обозначенные сроки введения маркировки являются нереалистичными и могут привести к коллапсу на пивоваренном рынке», — считают в Ассоциации.

По мнению пивоваров из АПП, сроки введения маркировки для пива нужно сдвинуть на несколько лет вперед — из-за глобальных проблем с логистикой вследствие пандемии.

Доцент, кандидат экономических наук, преподаватель школы бизнеса «Синергия» Даниил Петухов полагает, что в случае введения обязательной маркировки пиво может подорожать на 10%, передает издание Media Mill.

«Конечно, это приведет к подорожанию пива, примерно на 10%. Вряд ли больше. Спрос на пиво и так несколько упал. У нас пытаются побороть инфляцию спроса в условиях инфляции издержек. Подобные действия еще больше увеличивают инфляционное давление на рынки», — считает эксперт.

В то же время кандидат экономических наук, доцент Департамента менеджмента и инноваций Финансового университета при правительстве РФ Михаил Хачатурян придерживается менее радикального мнения.

«В связи с предложением Минпромторга о введении обязательной маркировки пивной продукции стоит ожидать определенного роста цен на пенный напиток. Однако, как показывает практика на примере меховых изделий, обуви, электроники, молока и молочной продукции, этот рост не будет значительным. Примерно на 0,7-1%», — считает он.

Как сообщает РИА «Новости», введение обязательной маркировки поддержали в пивоваренных компаниях «Пирна» и «Афанасий».

«Мы позитивно относимся к введению маркировки, так рынок станет прозрачнее, а потребитель будет защищен. В установленные сроки мы будем полностью готовы», — сказали в «Афанасии». «Меры правительства поддерживаем, уверены, что нелегального пива станет меньше, а покупатели смогут убедиться в качестве продукции», — отметили в компании «Пирна».