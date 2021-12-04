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1 час назад

Грядет коллапс: Производители предупредили о дефиците пива в России

Российские производители предупредили о грядущем дефиците пива из-за введения обязательной маркировки. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Ассоциацию производителей пива (АПП), объединяющую крупнейшие российские пивоваренные компании.

Грядет коллапс: РФ грозит дефицит пива
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Накануне Минпромторг РФ опубликовал проект о правилах маркировки пива и пивных напитков. Чиновники предложили ввести обязательную маркировку пива в специализированной упаковке (в кегах) с 1 сентября 2022 года, а для напитков в других видах упаковки - с 1 декабря будущего года.

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Эксперты отрасли заявили, что таких сроков внедрения системы маркировки «явно недостаточно».

«Обозначенные сроки введения маркировки являются нереалистичными и могут привести к коллапсу на пивоваренном рынке», - сказал представитель АПП.

По его мнению, к осени 2022 года могут начаться сбои в поставках разливного пива.

В ассоциации отметили, что в настоящее время не решен вопрос сосуществования двух параллельных систем - ЕГАИС и новой маркировки.

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Кроме того, в указанные сроки поставщики специализированного оборудования не смогут удовлетворить потребности российского рынка, а пивоварам необходимо тестировать новые системы, что может занять продолжительное время. Например, неясно, как маркировать алюминиевые банки, подходящих технических решений еще нет.

По оценке пивоваров, реализация проекта может привести к существенному повышению себестоимости и, соответственно, к росту конечных цен.

«На фоне сокращения покупательной способности населения это может быть негативно воспринято потребителями и приведет к росту нелегального рынка. Мы уверены, что для полноценного и безболезненного внедрения проекта маркировки потребуется значительно более длительный период, чем один год», - подытожили в АПП.

Ранее замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов заявил, что Россия готова экспортировать технологии маркировки товаров в другие страны для борьбы с нелегальной продукцией.

К 2024 году в России планируется создать единую систему маркировки товаров, призванную бороться с теневым оборотом продукции. Маркировка уже является обязательной для лекарств, молочной продукции, минеральной воды, табака, парфюмерии, меховых изделий, обуви.

Рынки,Виктор Евтухов,Минпромторг,
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