Биткоин обрушился на несколько тысяч долларов

Всего за сутки курс биткоина обвалился сразу на 18%. Утром 4 декабря он упал до $42 000 с $57 000 вечером 3 декабря. Это самое резкое снижение стоимости с начала сентября. Также падение биткоина сказалось на стоимости других криптовалют. Курс Ethereum уменьшился на 18% до $3700, а любимая Илоном Маском валюта Dogecoin потеряла сразу 26%. Суммарное падение крипторынка составило 17%.

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К 12:00 мск стоимость биткоина поднялась до $47 500. Его капитализация составила $894,966 млрд. Ранее она достигала $1,3 трлн.

Капитализация криптовалютной биржи упала на 16%, до $2,2 трлн. В начале ноября она впервые в истории достигла $3 трлн.

Несмотря на значительное падение, криптоинвесторы сохраняют оптимизм. Один из самых известных криптоаналитиков и трейдеров заявил, что это просто корректировка рынка. Он считает, что в ближайшее время курс биткоина достигнет $100 000.