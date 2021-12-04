Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+4° в 
USD 73.74EUR 83.24
Войти в почту
2 часа назад

Биткоин обрушился на несколько тысяч долларов

Всего за сутки курс биткоина обвалился сразу на 18%. Утром 4 декабря он упал до $42 000 с $57 000 вечером 3 декабря. Это самое резкое снижение стоимости с начала сентября. Также падение биткоина сказалось на стоимости других криптовалют. Курс Ethereum уменьшился на 18% до $3700, а любимая Илоном Маском валюта Dogecoin потеряла сразу 26%. Суммарное падение крипторынка составило 17%.

Биткоин обрушился на несколько тысяч долларов
Фото: ReutersReuters

К 12:00 мск стоимость биткоина поднялась до $47 500. Его капитализация составила $894,966 млрд. Ранее она достигала $1,3 трлн.

Капитализация криптовалютной биржи упала на 16%, до $2,2 трлн. В начале ноября она впервые в истории достигла $3 трлн.

Несмотря на значительное падение, криптоинвесторы сохраняют оптимизм. Один из самых известных криптоаналитиков и трейдеров заявил, что это просто корректировка рынка. Он считает, что в ближайшее время курс биткоина достигнет $100 000.

В ноябре создателю биткоина Сатоши Накамото предложили вручить Нобелевскую премию по экономике. Соучредитель криптолендинговой платформы Celsius Network Даниэль Леон заявил, что вклад Накамото в экономику оказался более значимым, чем работы большинства учёных-экономистов.

Рынки,Илон Маск,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители