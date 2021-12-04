У рубля нет шансов: новый «фактор силы» доллара

Курс рубля укрепился на уходящей неделе, закончив пятницу на уровне 73,83 к доллару и 83,26 к евро. Как пояснил «СП» аналитик «Золотого монетного дома» Дмитрий Голубовский, это связано с тем, что реализовался позитивный сценарий развития ситуации с влиянием нового коронавируса на финансовые рынки. Лишь 10% финансовых управляющих сочло этот фактор существенным, реакция правительств пока что выразилась лишь в ограничении авиасообщения, в первую очередь – с африканскими странами, где распространяется новый вариант. По симптоматике он, по предварительным данным, менее опасный, чем «дельта». Соответственно, спрос на риск в целом вырос, пара доллар/RUB вернулась в диапазон 72-74.
В тоже время появился и новый фактор риска и силы доллара – это изменившаяся позиция ФРС по вопросу инфляции.
Дмитрий Голубовский указывает, что переназначенный на пост главы ФРС Джером Пауэлл в своих последних выступлениях отказался от термина «переходящая» в отношении инфляции, и заявил, что на следующем заседании ФРС рассмотрит возможность форсированного сокращения программы выкупа активов. Это фактор в пользу ухода от риска, и, одновременно, роста краткосрочной долларовой доходности и доллара США пол всему спектру FOREX.
«Учитывая эту новую вводную, мы не ожидаем дальнейшего восстановления пары евро/доллар – скорее она может возобновить снижение в направлении 1.11. Также мы не ожидаем сколько-нибудь значительного укрепления рубля – вероятнее всего, динамика пары доллар/руб. будет ограничена снизу уровнем 72», - дает прогноз курса доллара аналитик.
Что касается золота, оно, по мнению эксперта, в этих условиях будет иметь весьма ограниченные перспективы.
«Вряд ли оно снизится ниже сильной поддержки в районе 1740 долларов за унцию, но и потенциал роста при новых вводных от ФРС – не выше 1830 долларов. По золоту мы ожидаем продолжения боковой динамики вплоть до середины декабря», - таков прогноз от «Золотого монетного дома».