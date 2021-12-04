У рубля нет шансов: новый «фактор силы» доллара

Курс рубля укрепился на уходящей неделе, закончив пятницу на уровне 73,83 к доллару и 83,26 к евро. Как пояснил «СП» аналитик «Золотого монетного дома» Дмитрий Голубовский, это связано с тем, что реализовался позитивный сценарий развития ситуации с влиянием нового коронавируса на финансовые рынки. Лишь 10% финансовых управляющих сочло этот фактор существенным, реакция правительств пока что выразилась лишь в ограничении авиасообщения, в первую очередь – с африканскими странами, где распространяется новый вариант. По симптоматике он, по предварительным данным, менее опасный, чем «дельта». Соответственно, спрос на риск в целом вырос, пара доллар/RUB вернулась в диапазон 72-74.