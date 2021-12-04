Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+7° в 
USD 73.74EUR 83.24
Войти в почту
1 час назад

У рубля нет шансов: эксперт рассказал о новом «факторе силы» доллара

Курс рубля укрепился на уходящей неделе, закончив пятницу на уровне 73,83 к доллару и 83,26 к евро. Как пояснил «СП» аналитик «Золотого монетного дома» Дмитрий Голубовский, это связано с тем, что реализовался позитивный сценарий развития ситуации с влиянием нового коронавируса на финансовые рынки. Лишь 10% финансовых управляющих сочло этот фактор существенным, реакция правительств пока что выразилась лишь в ограничении авиасообщения, в первую очередь – с африканскими странами, где распространяется новый вариант. По симптоматике он, по предварительным данным, менее опасный, чем «дельта». Соответственно, спрос на риск в целом вырос, пара доллар/RUB вернулась в диапазон 72-74.

У рубля нет шансов: новый «фактор силы» доллара
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В тоже время появился и новый фактор риска и силы доллара – это изменившаяся позиция ФРС по вопросу инфляции.

Дмитрий Голубовский указывает, что переназначенный на пост главы ФРС Джером Пауэлл в своих последних выступлениях отказался от термина «переходящая» в отношении инфляции, и заявил, что на следующем заседании ФРС рассмотрит возможность форсированного сокращения программы выкупа активов. Это фактор в пользу ухода от риска, и, одновременно, роста краткосрочной долларовой доходности и доллара США пол всему спектру FOREX.

«Учитывая эту новую вводную, мы не ожидаем дальнейшего восстановления пары евро/доллар – скорее она может возобновить снижение в направлении 1.11. Также мы не ожидаем сколько-нибудь значительного укрепления рубля – вероятнее всего, динамика пары доллар/руб. будет ограничена снизу уровнем 72», - дает прогноз курса доллара аналитик.

Что касается золота, оно, по мнению эксперта, в этих условиях будет иметь весьма ограниченные перспективы.

Покупать поздно: роковой декабрь для рубля

«Вряд ли оно снизится ниже сильной поддержки в районе 1740 долларов за унцию, но и потенциал роста при новых вводных от ФРС – не выше 1830 долларов. По золоту мы ожидаем продолжения боковой динамики вплоть до середины декабря», - таков прогноз от «Золотого монетного дома».

Рынки,Джером Пауэлл,Дмитрий Голубовский,ФРС,
45
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители