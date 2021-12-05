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39 минут назад

В офисе Зеленского допустили переговоры Андрея Ермака и Дмитрия Козака

Внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что переговоры замглавы администрации президента России Дмитрия Козака и руководителя офиса украинского лидера Андрея Ермака могут произойти. Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала "Дом". "Посмотрим, что будет. Пока я не вижу, чтобы Россия в принципе хотела мирного урегулирования", — сказал Арестович. Он также указал, что "на данном уровне нет календаря". "Это пока звучит как намерение, скорее. Конечно, называются разные сроки, но посмотрим. В дипломатии все это очень расплывчато. Согласие - есть продукт при полном непротивлении сторон. Но у нас же есть сопротивление одной из сторон - России", - добавил Арестович. Ранее Дмитрий Козак сообщил об отсутствии каких-либо проектов договоренностей по встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, передает РИА "Новости". До этого президент РФ Владимир Путин усомнился в целесообразности встречи с Зеленским. Глава государства заявил, что прежде чем встречаться с украинским лидером, нужно понять, о чем вообще разговаривать, поскольку тот отдал руководство своей страной "под полное внешнее управление", и все вопросы решаются "в Вашингтоне и Берлине.

В офисе Зеленского допустили переговоры Андрея Ермака и Дмитрия Козака
Фото: Газета.RuГазета.Ru
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