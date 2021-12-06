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48 минут назад

Курс рубля обвалился на фоне санкционных рисков

Курс рубля вечером в понедельник, 6 декабря, усилил падение к доллару и евро на фоне геополитических и санкционных рисков по данным Мосбиржи.

Курс рубля обвалился на фоне санкционных рисков
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По состоянию на 20:52 по московскому времени курс доллара составил 74,29 рубля (плюс 0,62 процента), курс евро — 83,79 рубля (плюс 0,63 процента). При этом дорожающая нефть не смогла помочь рублю продолжить рост, который он демонстрировал с утра.

Ранее сообщалось, что основные биржевые индексы российского фондового рынка обвалились. Индекс Мосбиржи на закрытии основной торговой сессии на Московской бирже опустился до 3810,10 пункта (минус 2,63 процента), индекс РТС — до 1622,07 пункта (минус 2,77 процента).

6 декабря американский телеканал CNN со ссылкой на анонимные источники сообщил, что США готовят новый пакет санкций против России. Проект включает так называемый «ядерный вариант» — отключение России от международной платежной системы SWIFT.

Рынки,Московская биржа,CNN,
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