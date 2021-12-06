На минимуме: валюты развивающихся стран устремились вниз

Индекс валют развивающихся стран, рассчитываемый J.P. Morgan, достиг самого низкого уровня с 3 апреля 2020 года — 52,25 единицы. Об этом сообщают «Известия».

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С последнего предыдущего исторического минимума валюты не лежали в боковике, указал основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров.

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«Активы развивающихся стран в этот период активно росли, что добавляло им привлекательности в глазах международных инвесторов. Но сейчас на этих рынках наблюдается отток капиталов в пользу американских трежерис: только за прошлую неделю из фондов облигаций GEM ушло $1,3 млрд, что стало худшим результатом за полтора месяца», — подчеркнул он.

Наблюдаемое падение индекса обусловлено тем, что во время пандемии мировые эмиссионные центры наводнили ликвидностью рынки, а сейчас на фоне роста инфляции вопрос о борьбе с ней стоит более остро, заявил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев. Соответственно, сокращается ликвидность, указал он. Доллар также играет против индекса валют развивающихся стран, подчеркнул эксперт.

Судить по ситуации на развивающихся рынках только по валютному индексу не стоит из-за присутствия в нем разных экономических систем, заявил аналитик «Фридом Финанс» Александр Осин. В частности, в этой группе представлены такие страны, как КНР, Тайвань, Гонконг и Саудовская Аравия. Инфляция там ниже в сравнении с другими странами с сильной экономикой.

К другой группе стран относятся Россия, Индия, Бразилия, Индонезия, Мексика и Турция. На ускорение инфляции они реагируют ужесточением монетарной политики. По словам Осина, в случае реализации в 2022 году сценария шока или замедления мирового спроса именно валюты данных стран продемонстрируют наиболее негативную динамику.

Восстановление индикатора возможно, если стабилизируется ситуация с пандемией, сократится инфляция в мире и снизятся ставки со стороны банков развивающихся стран, считает Сидоров.

«Однако это вряд ли реально в ближайшей перспективе. Из отчета J.P.Morgan явно видно, что больше всего падают валюты, где ЦБ перешел к ужесточению денежно-кредитной политики, например в Венгрии и России. Государства борются с инфляцией, что не оставляет шансов в ближайшее время увидеть понижение ставок. А значит, капиталы будут уходить в долларовые активы», — сказал он.

По мнению эксперта, в обозримом будущем индекс валют продолжит падать. Александр Осин из «Фридом Финанс» прогнозирует, что до конца этого года и к середине 2022 года вероятность снижения курса рубля к доллару и евро пока более высокая.

«Целевой диапазон для данных валютных пар в рамках наиболее вероятного сценария на конец года оценивается в 71,7–79,3 руб. и 82,4–87,1 руб. за единицу американской и европейской валюты соответственно», — полагает аналитик.

Федор Сидоров считает, что рубль закончит год в коридоре 74–75 за доллар и 85 - за евро. Не исключено, что российская валюта в начале следующего года продолжит падение.