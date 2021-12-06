Греф предсказал повышение ключевой ставки до конца года

Ключевая ставка Банка России может вырасти на последнем в этом году заседании ЦБ. Даже если она поднимется через какое-то время до 9-9,5%, то в этом не будет "ничего страшного". Такое мнение высказал президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф.

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"Центральный банк будет повышать ставку дальше. Насколько - сегодня предсказать невозможно. Наши оценки - может быть, (повышение составит) до одного процентного пункта, но насколько ставка пойдет дальше вверх - вопрос пока остается открытым. Это будет зависеть от того, как будет развиваться кривая инфляции", - пояснил Греф в интервью телеканалу "Россия-24".

По словам главы Сбербанка, при текущем уровне ставки 7,5% и годовой инфляции 8,3% "выгодно брать много кредитов, и это подогревает инфляцию". Это одна из веских причин для ЦБ продолжать повышение ключевой ставки. О переходе регулятора к смягчению денежно-кредитной политики, то есть к снижению ставки, можно будет говорить лишь тогда, когда наметится тренд на снижение инфляции, заключил Греф.

На последнем заседании в конце октября Банк России повысил ключевую ставку шестой раз подряд. К тому моменту регулятор оценивал прогнозную инфляцию по итогам 2021 года в 7,4-7,9%. Спустя месяц председатель ЦБ Эльвира Нибиуллина подчеркнула, что ее беспокоит скачок инфляции, и если показатель не замедлит рост, то ЦБ продолжит повышать ставку.