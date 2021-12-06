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1 час назад

Российский фондовый рынок обвалился

Основные биржевые индексы российского фондового рынка обвалились несмотря на дорожающую нефть. Индекс Мосбиржи на закрытии основной торговой сессии на Московской бирже опустился до 3810,10 пункта (минус 2,63 процента), индекс РТС — до 1622,07 пункта (минус 2,77 процента).

Российский фондовый рынок обвалился
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Опасения инвесторов могут быть связаны с геополитической обстановкой в Восточной Европе. Накануне немецкое издание Bild опубликовало схему, на которой якобы изображен план вторжения России на территорию Украины в начале 2022 года. На карте отмечается, что российские военные намерены вторгнуться через неподконтрольные украинским властям Донецкую и Луганскую области и дойти до Киева. В МИД России назвали публикацию Bild пропагандой, замешенной на идеологии.

Среди «голубых фишек» Мосбиржи больше всего подешевели бумаги TCS Group (минус 9,28 процента, до 6629,4 рубля за штуку), НЛМК (минус 6,08 процента, до 206,06 рубля) и Сбербанка (минус 4,91 процента, до 304,91 рубля). Подорожали акции только «Сургутнефтегаза» (плюс 0,97 процента, до 38,7 рубля).

Нефть марки Brent выросла на 2,35 процента, до 71,52 доллара за баррель, марки WTI — на 2,37 процента, до 67,83 доллара. Январские газовые фьючерсы торговались по 1072 доллара.

Курс доллара составил 74,06 рубля (плюс 0,15 рубля), курс евро — 83,46 рубля (минус 0,04 рубля). Биткоин торговался по 48 636,6 доллара за монету (плюс 1,38 процента).

6 декабря впервые в истории состоялись утренние торги на Московской бирже, которые теперь станут регулярными. Во время утренней сессии с 6:50 до 9:50 объем торгов составил почти 3,5 миллиарда рублей, 27 тысяч инвесторов совершили сделки с 87 бумагами. Доля клиентов из Сибирского федерального круга составила более восьми процентов.

Рынки,Тинькофф банк,Новолипецкий металлургический комбинат,Сургутнефтегаз,Московская биржа,Сбербанк России,МИД,Bild,
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