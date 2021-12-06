Европе грозит дефицит газа зимой

В европейских хранилищах газа не хватает около 15 млрд кубометров топлива для того, чтобы Европа могла комфортно преодолеть зимний сезон. Об этом заявил агентству «Прайм» директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

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По его словам, в случае нетипично холодной зимы возможен «физический дефицит газа».

Маринченко отметил, что с 1 октября по 1 декабря объем запасов газа в хранилищах снизился на 8 млрд кубометров. За последние 8 лет отбор в среднем составлял 5 млрд кубометров. На 1 декабря газохранилища были заполнены на 67% при среднем уровне 83% за последние 8 лет.

По словам специалиста, отсутствие или наличие дефицита газа будет зависеть не только от погоды, но и от того, смогут ли поставщики, в первую очередь, Россия, оперативно нарастить поставки при сильном спросе.