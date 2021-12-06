Рубль упал на фоне санкционных рисков

Рубль падает к доллару и евро на фоне усиливающихся рисков новых санкций, сообщает агентство «Прайм».
Утро понедельника, 6 декабря, рубль начал с роста. Доллар и евро максимально падали до 73,5 рубля и 83,01 рубля.
После полудня тенденция поменялась, и рубль начал терять позиции. К 20.59 мск американская валюта на Московской бирже прибавляла 47 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов и стоила 74,30 рубля. Евро прибавлял 53 копейки и торговался на уровне 83,80 рубля.
Аналитики связывают проседание рубля с усилением геополитического и санкционного фона. Источники телекомпании CNN сообщили, что власти США рассматривают возможность введения «агрессивных» санкций против РФ в случае «вторжения» на Украину. Санкции, в частности, предполагают отключение России от международной платежной системы Swift.
Дальнейшие краткосрочные перспективы российской валюты будут зависеть от результатов общения президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, запланированного на 7 декабря.