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24 минуты назад

Рубль упал на фоне санкционных рисков

Рубль падает к доллару и евро на фоне усиливающихся рисков новых санкций, сообщает агентство «Прайм».

Рубль упал на фоне санкционных рисков
Фото: ТАССТАСС

Утро понедельника, 6 декабря, рубль начал с роста. Доллар и евро максимально падали до 73,5 рубля и 83,01 рубля.

После полудня тенденция поменялась, и рубль начал терять позиции. К 20.59 мск американская валюта на Московской бирже прибавляла 47 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов и стоила 74,30 рубля. Евро прибавлял 53 копейки и торговался на уровне 83,80 рубля.

Аналитики связывают проседание рубля с усилением геополитического и санкционного фона. Источники телекомпании CNN сообщили, что власти США рассматривают возможность введения «агрессивных» санкций против РФ в случае «вторжения» на Украину. Санкции, в частности, предполагают отключение России от международной платежной системы Swift.

США захотели отключить Россию от SWIFT

Дальнейшие краткосрочные перспективы российской валюты будут зависеть от результатов общения президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, запланированного на 7 декабря.

Рынки,Джозеф Байден,Владимир Путин,Московская биржа,
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