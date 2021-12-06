Цены на нефть начали расти

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2022 года на лондонской бирже ICE начала расти. Она увеличилась на 51, процента до 73,48 за баррель, следует из данных торговой площадки на 22:33 по московскому времени.

При этом цена фьючерса на нефть марки WTI выросла на 5,33 процента, достигнув 69,79 доллара за баррель.

К 22:37 по Москве нефть Brent торговалась на уровне 73,52 доллара за баррель (+5,21 процента). Стоимость фьючерса на нефть марки WTI увеличилась на 5,45 процента до 69,87 доллара за баррель.