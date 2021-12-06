Что такое реальная ставка. Объясняем простыми словами

Реальная ставка — уровень доходности вложений с поправкой на инфляцию. Проще говоря, со временем деньги дешевеют, поэтому так называемые номинальные ставки (например, по банковскому вкладу или от полученных инвестиций) не совсем объективно отражают настоящий доход. Поэтому от номинальной ставки вычитают уровень инфляции — и получают реальную ставку. Например, мы положили в банк 1 млн рублей под 10% годовых на 1 год. В конце срока договора он вернёт 1,1 млн рублей. Но, как правило, за год покупательская способность денег значительно уменьшится. И то, что можно приобрести на 1,1 млн сегодня, через год будет стоить заметно дороже. Поэтому мы делаем поправку на инфляцию. Допустим, за тот же год она составила 7%. Получается, что реальная ставка для нас была 3%, а заработали мы не 100 000 рублей, а всего 30 000. Если инфляция превысит размер номинальной ставки, то наша доходность будет и вовсе отрицательной. То есть на бумаге мы заработаем, но по факту наш капитал уменьшится. Пример употребления на «Секрете» «Реальная доходность по вкладу в безрисковые депозиты в рублях практически соответствовала доходности на депозитах в долларах. Однако вклады в рублевые депозиты с чуть большим риском, а также инвестиции в индекс Мосбиржи, принесли бы за 20 лет больше, чем доллар во вкладах или тем более доллар США в "натуральном виде"». (Инвестбанкир Евгений Коган — о доходности разных вложений в рублях и в долларах с 2000 по 2020 годы.) Нюансы В контексте кредитования термин «реальная ставка» имеет несколько иное значение. Так часто называют полную стоимость кредита (ПСК) — в отличие от ставок, указанных на сайтах банков, она объединяет все платежи заёмщика по основному долгу и процентам, а также дополнительные расходы на страховку и обслуживание карты. Расчёты Зависимость реальной ставки и номинальной ставки математически описал американский экономист Ирвинг Фишер. Взаимосвязь между номинальной доходностью, реальной доходностью и инфляцией называют эффектом Фишера, выраженным следующим образом: 1 + R = (1 + r) × (1 + h) где R — номинальная ставка r — реальная ставка h — уровень инфляции Пример из учебника «Основы корпоративных финансов»: Если инвесторам требуется 10-процентная реальная доходность, а уровень инфляции — 8%, какова должна быть примерная номинальная процентная ставка? А точная номинальная процентная ставка? Номинальная ставка приблизительно равна сумме реальной ставки и уровня инфляции: 10% + 8% = 18%. В соответствии с эффектом Фишера мы получаем: 1 + R = (1 + r) × (1 + h) = = 1,10 × 1,08 = 1,1880. Следовательно, номинальная ставка фактически будет приближаться к 19% Факт Предугадать реальную ставку на длинном горизонте сложно — никто не знает, какой будет инфляция. Но, конечно, предприниматели и инвесторы постоянно пытаются прикинуть, какой будет настоящая отдача от их вложений — это называется дисконтированием денежных потоков . Статью проверил: Старший аналитик компании «Сбер управление активами» Иван Панов