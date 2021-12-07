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34 минуты назад

США разработали санкции против России с ограничением обмена валют

США и Европейский союз (ЕС) могут ввести против России санкции, предусматривающие ограничения обмена валют. Эта мера вступит в силу, если Россия «вторгнется» на Украину. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на Bloomberg.

США и Евросоюз могут ввести ограничения на обмен рубля
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации издания, ограничения могут коснуться крупнейших банков РФ и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Конвертация рублей в доллары и прочие зарубежные валюты, включая фунты стерлингов и евро, также могут оказаться в числе наиболее вероятных ограничений.

Издание указало, что если бы ЕС и США запретили России доступ к системе финансовых платежей SWIFT, это стало бы более радикальным решением, однако нанесло бы рядовым гражданам значительный ущерб. Поэтому под санкции попадет способность России конвертировать рубли в евро, доллары или британские фунты, указало агентство.

По мнению собеседников агентства, президент США Джо Байден может поднять вопрос введения санкций против банков и РФПИ в ходе беседы со своим российским коллегой Владимиром Путиным во время видеозвонка 7 декабря.

Американский телеканал CNN 6 декабря сообщил, что США намерены ввести новый пакет санкций против России. Проект предусматривает «ядерный вариант» — отключение России от международной платежной системы SWIFT.

Рынки,Джозеф Байден,Владимир Путин,Российский фонд прямых инвестиций,ЕС,CNN,Bloomberg,Lenta.ru,
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