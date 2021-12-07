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55 минут назад

Акции Сбербанка выросли на фоне сильного отчета по РСБУ

Акции Сбербанка выросли более чем на два процента на фоне сильного отчета по РСБУ и общемировой коррекции рынков. Об этом сообщает «Интерфакс».

Акции Сбербанка выросли на фоне сильного отчета по РСБУ
Фото: ReutersReuters

Так, к 10:05 утра 7 декабря обыкновенные акции Сбербанка на «Московской бирже» показали рост на 2,5 процента (до 312,37 рубля), а объем торгов превысил 2,68 миллиарда рублей. При этом привилегированные акции подорожали на 2,3 процента (до 290,9 рубля).

В ноябре Сбербанк получил 101,62 миллиарда рублей чистой прибыли, согласно отчету по РСБУ. При этом в октябре прибыль составила 109,22 миллиарда рублей, а в ноябре 2020 года — 18,03 миллиарда. С января по ноябрь банк получил 1,15 триллиона чистой прибыли по РСБУ против 719,08 миллиарда рублей годом ранее.

Ранее сообщалось, что российский фондовый рынок открылся ростом основных биржевых индексов во вторник, 7 декабря, после сильного падения накануне. Индекс Мосбиржи на открытии основной торговой сессии на Московской бирже поднялся до 3860,85 пункта (плюс 1,33 процента), индекс РТС — до 1642,28 пункта (плюс 1,25 процента).

Рынки,Компании,Московская биржа,Сбербанк России,
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