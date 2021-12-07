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44 минуты назад

Сервис ЦИАН уберет славян из объявлений о сдаче жилья

Сервис ЦИАН запретил косвенную и прямую дискриминацию в объявлениях о сдаче жилья, в том числе фразы аналогичные «только славянам». Об этом сообщается на сайте сервиса. Так, текст объявлений не должен содержать притеснения лиц и побуждения к дискриминации, основываясь на расе или этнической принадлежности. ФАС запретила «Авито» покупать ЦИАН Новые правила касаются всех объявлений во всех регионах России и вступают в силу с 1 февраля 2022 года. Авторам, которые уже опубликовали объявления, предложено отредактировать их до этой даты. Сервис может исправлять тексты после 1 февраля самостоятельно. Член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что повышение Сбербанком ставок по ипотеке было ожидаемым, но главной угрозой рынку может стать решение ЦБ.

Сервис ЦИАН уберет славян из объявлений о сдаче жилья
Фото: Национальная Служба НовостейНациональная Служба Новостей
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