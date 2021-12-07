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1 час назад

Рубль отреагировал на саммит Путина с Байденом

Российский рынок акций и рубль позитивно отреагировали на сообщение о начале переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом сообщает «ПРАЙМ» со ссылкой на данные торгов.

Рубль отреагировал на саммит Путина с Байденом
Фото: ТАССТАСС

По данным агентства, индекс Мосбиржи вырос на 1,6%, до 3872 пунктов. Доллар упал на 14 копеек, до 74,17 рублей, евро на 42 копейки — до 83,45 рубля.

После сообщения о начале саммита Путин-Байден рубль прибавил 35 копеек. Рост индекса Мосбиржи ускорился.

Днем 7 декабря доллар максимально поднимался до 74,64 рубля, евро — до 84,17 рубля, индекс Мосбиржи опускался до 3810,03 пункта.

О начале переговоров президентов России и США стало известно в 18:10. Информация появилась на сайте официального интернет-представительства Путина.

Рынки,Джозеф Байден,Владимир Путин,
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