Рубль отреагировал на саммит Путина с Байденом

Российский рынок акций и рубль позитивно отреагировали на сообщение о начале переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом сообщает «ПРАЙМ» со ссылкой на данные торгов.

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По данным агентства, индекс Мосбиржи вырос на 1,6%, до 3872 пунктов. Доллар упал на 14 копеек, до 74,17 рублей, евро на 42 копейки — до 83,45 рубля.

После сообщения о начале саммита Путин-Байден рубль прибавил 35 копеек. Рост индекса Мосбиржи ускорился.

Днем 7 декабря доллар максимально поднимался до 74,64 рубля, евро — до 84,17 рубля, индекс Мосбиржи опускался до 3810,03 пункта.