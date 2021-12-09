Зафиксирован рост цен сразу на два "новогодних" угощения

Этой зимой цены на мандарины и конфеты значительно выросли по сравнению с прошлым годом. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на данные аналитического ресурса "Чек Индекс". Сообщается, что средний чек на мандарины вырос на 7% за год и составил 118 рублей. Стоимость конфет увеличилась на 11% - до 641 рубля за 500 граммов.

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Возможно, это связано с растущим спросом - с 1 по 5 декабря продажи мандаринов и наборов конфет выросли на треть в натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодом год назад, отмечают аналитики. Некоторые крупные ретейлеры связывает рост спроса с обновленным ассортиментом и привлекательными ценами.