Зафиксирован рост цен сразу на два "новогодних" угощения

Этой зимой цены на мандарины и конфеты значительно выросли по сравнению с прошлым годом. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на данные аналитического ресурса "Чек Индекс". Сообщается, что средний чек на мандарины вырос на 7% за год и составил 118 рублей. Стоимость конфет увеличилась на 11% - до 641 рубля за 500 граммов.
Возможно, это связано с растущим спросом - с 1 по 5 декабря продажи мандаринов и наборов конфет выросли на треть в натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодом год назад, отмечают аналитики. Некоторые крупные ретейлеры связывает рост спроса с обновленным ассортиментом и привлекательными ценами.
При этом глава агентства FruitNews Ирина Козий заявила, что таможенных данных по импорту мандаринов в Россию за ноябрь пока нет, в связи с этим сложно оценить, как именно изменились поставки фрукта. Ранее врач рассказал, кому нужно сократить употребление "зимних" фруктов - мандаринов и хурмы. Накануне стало известно, на сколько подорожал "новогодний набор" в 2021 году.