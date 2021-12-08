Цены на газ в Европе взлетели

Стоимость газа в Европе на биржевых торгах в среду, 8 декабря, составила более $1200 за 1 тысячу кубометров впервые с 18 октября. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

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Стоимость январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $1225 за 1 тысячу кубометров, или 105,5 евро за МВт ч. Общее повышение стоимости газа в Европе в сравнении с ценой закрытия накануне составило 9%.

Накануне стоимость газа в Европе достигла почти $1129 за 1 тысячу кубометров, а общий рост данного показателя в сравнении с ценой закрытия в предыдущий день составил около 7%.

Ранее еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони сообщил о сокращении поставок российского газа в страны Евросоюза в октябре и ноябре на 25% по сравнению с аналогичными показателями прошлого года. Он отметил, что в настоящее время ЕС получает газ в полном объеме из Норвегии и Алжира.

1 декабря «Газпром» сообщил, что с начала 2021 года компания увеличила поставки газа в Германию на 16,8%, Италию — на 19,5%, Румынию — на 221,8%, Польшу — на 7,5%, Финляндию — на 9,1%, Болгарию — на 43,8%, Грецию — на 12,2%, Словению — на 53,9%.