Российский фондовый рынок рухнул

Российский фондовый рынок обрушился по итогам торгов в среду, 8 декабря, несмотря на положительную динамику в начале дня. Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии на Московской бирже составил 3773,61 пункта (минус 2,57 процента), индекс РТС — 1612,73 пункта (минус 2,09 процента). Индекс Мосбиржи опустился ниже 3800 пунктов впервые с 23 ноября.

Фото: Shutterstock Shutterstock

Все 15 «голубых фишек» Мосбиржи завершили торги в минусе. Больше всего подешевели бумаги представителей банковской сферы. Акции TCS Group потеряли 6,04 процента (6 166,6 рубля за штуку), Сбербанка — 5,88 процента (291,57 рубля).

Финансовая сфера и российский рынок акций упали на фоне геополитической неопределенности. Прошедший 7 декабря онлайн-саммит президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена был посвящен главным образом напряженной ситуации на российско-украинской границе, где, по данным американской разведки, сосредоточены десятки тысяч российских военных. По итогам переговоров в Госдепе заявили, что в случае российского вторжения на Украину США и союзники введут санкции против России и рассмотрят вариант полной изоляции Москвы от мировой финансовой системы.

Стоимость нефти марки Brent составила 75,43 доллара за баррель (минус 0,01 процента), марки WTI — 72,13 доллара (плюс 0,11 процента). Газовые фьючерсы, дорожавшие в течение дня почти на 10 процентов, до 1219 долларов, вечером торговались по 1176 долларов.