Что такое суперцикл. Объясняем простыми словами

Cуперцикл — период долгого и устойчивого роста спроса и цен на сырьевые товары. Проще говоря, суперцикл — это время, когда рентабельность сырьевых секторов (например, нефтяной и металлургической отраслей) заметно превышает уровни предыдущих годов: цены на товары идут в рост, тяжёлая индустрия растёт, базовые секторы экономики процветают. Согласно теории суперциклов, их продолжительность составляет 30-40 лет: первые 10-15 лет идёт рост, а затем – 15-20 лет падение вперемешку со стагнацией. Как устроен суперцикл: в определённый момент промышленность обнаруживает, что мир не производит достаточного количества сырья, в которых она нуждается, и цены на различные ресурсы начинают стремительно расти. Более высокие цены стимулируют разведку и добычу полезных ископаемых, на реализацию чего уходят годы, а иногда и десятилетия. Спустя какое-то время в мире фиксируется избыток предложения, и цены падают, проекты становятся нерентабельными, а производство сокращается. И цикл повторяется снова. Пример употребления на «Секрете» «Третья волна экономического спада пришла после обвала банков в США и кризиса суверенных долгов в Европе. При этом кризис последних лет — часть долгового суперцикла последних нескольких десятков лет, уверен главный аналитик мировых фондовых рынков Питер Оппенгеймер». (Из новости о финансовом кризисе .) Нюансы За последние 100 лет на рынке сырьевых товаров наблюдалось четыре суперцикла. Последний из них начался в 1996 году, а его пик после 12 лет роста пришёлся на 2008 год. Этому во многом способствовала стремительная индустриализация и урбанизация Китая, породившая повышенный спрос на природные ресурсы для строительства дорог, домов и электрических сетей. В те годы цены на нефть перешли к трёхзначным показателям в долларах, во многом обеспечив внушительный рост российской экономики. Индекс сырьевых товаров Dow Jones-UBS с 1998 по 2008 год почти удвоился , а некоторые его компоненты, такие как цена на нефть и на золото, за этот же период выросли в семь раз. Это и позволило стратегам и аналитикам с уверенностью говорить о суперцикле на сырьевых рынках. Но после 2008 года цены на сырье так и не вышли на докризисные пиковые уровни, а с середины 2011-го они устойчиво снижались, в то время как темпы экономического роста в Европе и Китае замедлялись. Ситуация усугубилась в 2013 году, когда инвесторы и аналитики заговорили о завершении суперцикла. Их слова нашли подтверждение во второй половине 2014-го, когда из-за переизбытка сырья на рынке, вызванного, в частности, слабым ростом мирового потребления и ростом добычи сланцевой нефти в США, цены на топливо снизились двукратно. Сырьевой сектор оказался на пороге новой эры, в которой спрос и предложение формируются развитием технологий. В результате суперцикл перешел в фазу спада и закончился в 2020 году. Аналитики заговорили о новом суперцикле роста сырьевых рынков в начале 2021 года. Тогда в JPMorgan объявили, что долгосрочный рост цен вполне вероятен, поскольку участники рынка делают ставку на сильное восстановление экономики после пандемии. События 2021 года это подтвердили: цены на сырьевые товары в основном росли. Статью проверил: Антон Тарасов, аналитик компании «Сбер управление активами»