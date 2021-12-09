В переговорах Путина и Байдена увидели спасение для рубля

После переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена российский рынок акций и валюты может пойти в рост, считает основатель и эксперт онлайн-школы инвестирования iNDEX Антон Баринов.

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В комментарии «Свободной прессе» Баринов заявил, что падение, которым отреагировали рынки на беседу двух лидеров, временное.

«Я считаю, что звонок прошел хорошо, и на этом падении надо покупать! Как и всегда с российскими бумагами, делать это стоит спекулятивно», - уверен эксперт.

По его мнению, после звонка президентов конфликт на почве Украины перешел из почти военного в бюрократический.

«Во-первых, Байден и Путин договорились на рабочем уровне начать переговоры о претензиях России к НАТО (…) Пока все это обсуждается, воевать никто не станет», - сказал Антон Баринов.

Он также подчеркнул, что США пообещали не посылать войска на Украину и пригрозили ввести санкции лишь в случае российского «вторжения».

«С началом переговоров сроки возможных боевых действий еще больше откладываются. Поэтому я считаю, что в ближайшие дни возможен неплохой рост и курса рубля, и российских бумаг», - заявил эксперт.