Что такое акция. Объясняем простыми словами

Акция — это ценная бумага, свидетельствующая, что её владельцу (акционеру) принадлежит доля в компании. После покупки акций инвестор становится совладельцем компании и получает право на участие в управлении предприятием через голосование на общем собрании акционеров. Кроме того, акционер может рассчитывать на выплаты части прибыли в виде дивидендов и часть имущества фирмы (оборудование, недвижимость, транспорт и т. д.) в случае её ликвидации — но только того, что осталось после расчёта с кредиторами. Выпускать акции могут коммерческие организации, имеющие форму акционерного общества (АО). За счёт выпуска акций формируется уставный капитал . Владельцев небольшого количества акций называют миноритарными акционерами. Их вклад в управление компанией незначительный. Фактически контролируют работу фирмы мажоритарные акционеры — им проще продвигать собственных кандидатов в совет директоров и через них проводить желаемую политику. Примеры употребления на «Секрете» «В 2022 году ЦБ РФ продолжит проводить жёсткую монетарную политику , чтобы вернуть инфляцию к цели 4%. Дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики вкупе с ростом цен на товарные активы поспособствуют росту привлекательности рынка акций в первой половине 2022 года». (Руководитель отдела управления акциями «Сбер управление активами» Евгений Линчик — о том, что будет с фондовым рынком в 2022 году.) «Мы начали предлагать акции в первую очередь потому, что так сотрудник сильнее ощущает свою причастность к успеху компании. Он не просто получает денежный бонус, а становится совладельцем бизнеса». (Пресс-служба «Яндекса» — о практике выдачи опционов на покупку акций сотрудникам.) Ошибки в употреблении Акции не стоит путать с облигациями. При выпуске облигаций компания получает заёмные средства на определённый период, после истечения которого деньги нужно вернуть инвесторам. А при эмиссии (выпуске) акций компания получает инвестиции навсегда. Компания, выпустившая облигации, обязана регулярно платить по ним проценты (купоны), чаще всего по фиксированной ставке. Владельцам акций выплачиваются дивиденды, но только по решению общего собрания акционеров. Собрание может отказаться от выплаты дивидендов даже при наличии прибыли и пустить средства на инвестиционные проекты. Нюансы Различают обыкновенные и привилегированные акции. Владелец обыкновенных акций имеет право участвовать в управлении акционерным обществом, голосуя на общем собрании акционеров. Одна акция соответствует одному голосу на собрании (за исключением выборов членов совета директоров). Также он может рассчитывать на получение дивидендов. Привилегированные акции дают право на приоритетное получение дивидендов по сравнению с обыкновенными акциями (конкретные условия должны быть закреплены в уставе ). Однако их владельцы не имеют права голоса на общем собрании акционеров. Эти особенности делают привилегированную акцию похожей на облигацию. По закону «Об акционерных обществах» привилегированные акции дают право голоса наравне с обыкновенными лишь при реорганизации компании и если не были выплачены дивиденды за определённый период. Факт Акционерное общество может быть публичным (ПАО, в России ранее использовалось наименование «открытое акционерное общество» — ОАО) и непубличным. Акции публичного АО может приобрести любой желающий, непубличной компании — только определённый круг лиц, например, учредители или работники данного предприятия. Акции публичной компании (как обыкновенные, так и привилегированные) торгуются на бирже. Для приобретения соответствующего статуса акционерное общество должно пройти процедуру допуска к торгам — листинга . Прибыль акционера складывается из двух компонентов: - полученных за период дивидендов; - роста курсовой стоимости акций. Статью проверила: Ирина Прохорова, аналитик УК «Открытие»