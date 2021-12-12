Эксперт назвал главные риски для курса доллара в 2022 году

Начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин в беседе с агентством «Прайм» сообщил , что позитивные ожидания по курсу доллара на 2022 год сохраняются, при этом потенциал роста будет менее значительным.

«Прогнозируем укрепление доллара к евро до 1,1000. Индекс доллара может вернуться к 99 пунктам, хотя не исключено и тестирование психологической отметки 100 пунктов», — сказал он.

В числе рисков для курса доллара Шульгин назвал денежно-кредитную политику ФРС, динамику цен на нефть и опасения на фоне пандемии коронавирусной инфекции. По его словам, как позитивные, так и негативные ожидания здесь могут изменить курс доллара в разных направлениях.