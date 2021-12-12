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1 час назад

Названы главные риски для курса доллара в 2022 году

Начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин в беседе с агентством «Прайм» сообщил, что позитивные ожидания по курсу доллара на 2022 год сохраняются, при этом потенциал роста будет менее значительным.

Эксперт назвал главные риски для курса доллара в 2022 году
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Прогнозируем укрепление доллара к евро до 1,1000. Индекс доллара может вернуться к 99 пунктам, хотя не исключено и тестирование психологической отметки 100 пунктов», — сказал он.

В числе рисков для курса доллара Шульгин назвал денежно-кредитную политику ФРС, динамику цен на нефть и опасения на фоне пандемии коронавирусной инфекции. По его словам, как позитивные, так и негативные ожидания здесь могут изменить курс доллара в разных направлениях.

Ранее пуководитель направления «Макроэкономический анализ и финансовые рынки» ЦСР Наталья Сафина назвала условие, при котором в скором времени можно будет купить на доллар больше одного евро. По ее словам, причиной давления на евро стало резкое ожидание рынка более активных шагов ФРС США по ужесточению монетарной политики и, следовательно, росту доходности на долларовые активы.
Рынки,ФРС,
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