Эксперт назвал диапазон курса доллара в 2022 году

Несмотря на рост цен на нефть, укрепления рубля не произошло. Стоимость барреля в рублях достигает максимум 6000, что обусловлено инфляцией, заявил агентству «Прайм» начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Георгий Ващенко.

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Он отметил, что в 2021 году пара USD/RUB менее волатильна по сравнению с прошлым годом.

«Пара USD/RUB торговалась в диапазоне приблизительно 69,50-77,50, причем в крайних точках находилась недолго. Большую часть времени в первой половине года курс находился в узком диапазоне 72-76, а во второй половине года: 71,5-75», — указал аналитик.

Однако Ващенко отметил, что российская валюта стала более устойчивой. По его словам, это связано с ростом экономики (+4,5%), торгового баланса (около $20 млрд в месяц), ограничением импорта и относительно низкой долговой нагрузкой, а также отсутствием внешних шоков.

«На следующий год мы прогнозируем также относительно спокойную динамику, если удастся избежать внешних шоков. При росте цены на нефть до $100 за баррель, курс может опуститься в диапазон 55-60. Но базовый прогноз: коридор 65-75», — заключил Ващенко.