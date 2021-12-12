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1 час назад

Эксперты: Рублю грозит обвал после Нового года

Эксперты считают верным ожидание большинства россиян, что сразу после нового года рубль ждет мощное падение. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Эксперты: Рублю грозит обвал после Нового года
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Так, главный экономист «Альфа-банка» Наталия Орлова прогнозирует доллар по 80 рублей. Среди факторов давление на рубль она выделила растущие геополитические риски, масштабный отток капитала и грядущее ужесточение политики Федеральной резервной системы США.

Его поддерживает в этом мнении руководитель Школы практического инвестирования Федор Сидоров. Он советует ориентироваться на развитие ситуации до конца декабря. Если ухудшится геополитическая обстановка, будут ужесточены санкции и начнется удешевление нефти, то в начале января эксперт пророчит подорожание доллара до 80 рублей, а евро - до 86 рублей.

Россияне массово приготовились к девальвации

Главный аналитики TeleTrade Марк Гойхман напомнил, что на падение нацвалюты влияет также ситуация с коронавирусом и нагнетание российско-украинской напряженности.

Однако старший аналитик Forex Optimum Александр Розман не исключает, что после переговоров президентов России и США геополитическая острота спадет, а нефть после последних договоренностей в рамках соглашения ОПЕК+ может остаться на том же ценовом уровне, тогда курс в январе составит 71-72 рубля за доллар. А при закреплении положительных для России тенденций - будет стремиться в 68-70, считает аналитик.

Согласно результатам исследования, проведенном крупнейшим порталом по изучению рынка труда, большинство россиян уверены, что сразу после нового года рубль ждет мощное падение: доллар будет стоить 81-82 рубля, а евро — свыше 92 рублей.

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