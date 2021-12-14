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2 часа назад

ОПЕК оценила влияние «омикрона» на рынок нефти

Мир уже приспособился к существованию с коронавирусом, появление нового штамма вряд ли окажет значительное влияние на нефтяные рынки, пришли к выводу эксперты ОПЕК, передает РБК.

ОПЕК оценила влияние «омикрона» на рынок нефти
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Новый штамм «омикрон» не окажет существенного влияния на рынки нефти в ближайшей перспективе, говорится в ежемесячном обзоре экспертов Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК), который 13 декабря был опубликован на ее сайте. По мнению аналитиков, воздействие «омикрона» на мировое потребление нефти будет «мягким и кратковременным».

Рынки,Цена на нефть,ОПЕК,
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