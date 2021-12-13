Российский фондовый рынок рухнул

Основные индексы российского фондового рынка обрушились в ходе торгов в понедельник, 13 декабря, свидетельствуют данные Московской биржи. Индекс Мосбиржи опустился ниже 3700 пунктов впервые за пять месяцев — с 20 июля, и составил 3672,54 пункта (минус 2,34 процента по сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии 10 декабря). Индекс РТС опускался до 1575,87 пункта (минус 2,26 процента).

Фото: Maxim Shemetov / Reuters Maxim Shemetov / Reuters

Позже индекс Мосбиржи скорректировался до 3683,33 пункта, индекс РТС — до 1580,26 пункта. Из 15 «голубых фишек» Мосбиржи лишь две оказались в плюсе на 16:10 московского времени — акции «Полюса» подорожали на 0,61 процента, до 13 022,5 рубля за штуку, «Полиметалла» — на 0,31 процента, до 1285,5 рубля. Больше всего ушли в минус бумаги «Газпрома» (минус 3,28 процента, до 321,12 рубля), Сбербанка (минус 3,14 процента, до 288,09 рубля) и TCS Group (минус 3,08 процента, до 6 119 рублей).

Падение происходит на фоне геополитической неопределенности между Россией и западными странами из-за ситуации на российско-украинской границе. О том, что это главная причина снижения, косвенно может свидетельствовать тот факт, что больше всего подешевели бумаги «Газпрома» и Сбербанка — наиболее популярных компаний на бирже у иностранных инвесторов.

7 декабря президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели двухчасовую видеовстречу, посвященную главным образом украинскому вопросу. По итогам переговоров Вашингтон предупредил Москву о серьезных экономических последствиях в случае вторжения на Украину. Позже позицию США поддержали страны Евросоюза.