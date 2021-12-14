Нижегородская область и Минпромторг РФ предлагают провести в регионе в 2022 году Всемирный конгресс традиционной игрушки

Правительство Нижегородской области и Министерство промышленности и торговли Российской Федерации выступили с инициативой о проведении в Нижнем Новгороде и Семенове в 2022 году Всемирного конгресса традиционной игрушки.Как рассказал на заседании комитета по социальной политике Совета Федерации Федерального Собрания РФ в рамках Дней Нижегородской области заместитель председателя регионального правительства Олег Беркович, конгресс предлагается приурочить к празднованию 100-летия семеновской матрешки.«В ноябре 2019 года в рамках заседания совета по межнациональным отношениям президент России Владимир Путин поручил проработать программу проведения Года народного искусства и нематериального наследия народов в 2022-м с учетом особенностей каждого региона. Всемирный конгресс традиционной игрушки может стать яркой доминантой программы Года народного искусства и нематериального культурного наследия. Особенность Нижегородской области в том, что в его культурном наследии 2/3 народных промыслов России. Кроме того, в следующем году исполняется 100 лет традиционной нижегородской игрушке — семеновской матрешке», — сказал Олег Беркович.Как отметил председатель комитета Законодательного собрания Нижегородской области по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма Игорь Норенков, в регионе насчитывается 27 мест бытования народных художественных промыслов.«С одной стороны, это большая гордость, с другой, не стоит забывать о том, что у каждого предприятия существуют свои проблемы, которые необходимо решать. Как правило, они связаны со сбытом продукции. Коллеги из правительства Нижегородской области сегодня выдвинули инициативу на профильном комитете Совета Федерации о системной поддержке таких предприятий. Опыт у региона уже есть — в рамках празднования 800-летия Нижнего Новгорода было задействовано множество изделий мастеров НХП — это стало для них значительным подспорьем», — сказал Игорь Норенков.Всемирный конгресс традиционной игрушки позволит привлечь не только российское, но и международное внимание к российским народным промыслам, а также предоставить возможность для общения и обмена опытом производителям традиционной игрушки из разных стран мира. Проведение конгресса в Нижегородской области также положительно повлияет на рост туристического потенциала региона.Предполагается, что мероприятие пройдет летом 2022 года. Его подготовкой регион планирует заниматься в сотрудничестве с Минпромторгом РФ и Советом Федерации.Напомним, что в 2021 году в Нижнем Новгороде и Семенове состоялся Глобальный форум креативных территорий, организатором которого выступили министерство промышленности и торговли Российской Федерации и правительство Нижегородской области при поддержке Совета Федерации Федерального собрания РФ. Форум стал площадкой для обсуждения комплексного развития мест традиционного бытования народных художественных промыслов, а также формирования эффективных моделей их развития. Глобальный форум креативных территорий стал лауреатом Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards, завоевав 1-е место. С 2022 года его планируется сделать традиционным. Такое предложение также было озвучено в рамках Дней Нижегородской области в Совете Федерации Федерального Собрания РФ.