Российский рынок акций рухнул

Российский рынок акций во вторник, 14 декабря, ощутимо упал в ходе ранней утренней сессии на фоне сохранения геополитических рисков и ухудшения конъюнктуры внешних рынков. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

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Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7:47 мск опустился на 4,9%, до 3444 пунктов. Чуть ранее он обновил минимум с марта, просев до 3352,53 пункта.

На 8:15 мск индекс немного поднялся, до 3501,80 пункта.

Акции АФК «Система» упали на 9,9%, бумаги «Норникеля» – на 9,5%, НЛМК – на 9,2%, «Русала» – на 9,1%.

Нефть марки Brent подешевела на 0,4%, до $74,1 за баррель. Фьючерсы на основные фондовые индексы США выросли на 0,15%, азиатские рынки в основном снизились в пределах 1,3%.

Накануне вечером российские фондовые индексы завершили основную торговую сессию с отрицательными показателями. Индекс Мосбиржи упал на 3,77%, составив 3 618,31 пункта. Индекс РТС опустился на 3,98%, до 1 548,09 пункта. Акции Мосбиржи упали в цене на 1,99%, «Норильского никеля» – на 4,1%, – на 5,06%, «Газпрома» – на 4,44%, «ЛУКОЙЛа» – на 3,27%, «Полюса» – на 2,12%.

Старший риск-менеджер ИК «Алго Капитал» Виталий Манжос в своем обзоре отметил, что политики из ЕС и США накануне сделали весьма недружественные заявления в адрес России. Власти Евросоюза сообщили о введении санкций против трех работающих в Сирии российских энергетических компаний.