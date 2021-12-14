Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
0° в 
USD 73.41EUR 82.87
Войти в почту
1 час назад

Российский рынок акций рухнул

Российский рынок акций во вторник, 14 декабря, ощутимо упал в ходе ранней утренней сессии на фоне сохранения геополитических рисков и ухудшения конъюнктуры внешних рынков. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

Российский рынок акций рухнул
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7:47 мск опустился на 4,9%, до 3444 пунктов. Чуть ранее он обновил минимум с марта, просев до 3352,53 пункта.

На 8:15 мск индекс немного поднялся, до 3501,80 пункта.

Акции АФК «Система» упали на 9,9%, бумаги «Норникеля» – на 9,5%, НЛМК – на 9,2%, «Русала» – на 9,1%.

Нефть марки Brent подешевела на 0,4%, до $74,1 за баррель. Фьючерсы на основные фондовые индексы США выросли на 0,15%, азиатские рынки в основном снизились в пределах 1,3%.

Эксперты: Рублю грозит обвал после Нового года

Накануне вечером российские фондовые индексы завершили основную торговую сессию с отрицательными показателями. Индекс Мосбиржи упал на 3,77%, составив 3 618,31 пункта. Индекс РТС опустился на 3,98%, до 1 548,09 пункта. Акции Мосбиржи упали в цене на 1,99%, «Норильского никеля» – на 4,1%, – на 5,06%, «Газпрома» – на 4,44%, «ЛУКОЙЛа» – на 3,27%, «Полюса» – на 2,12%.

Старший риск-менеджер ИК «Алго Капитал» Виталий Манжос в своем обзоре отметил, что политики из ЕС и США накануне сделали весьма недружественные заявления в адрес России. Власти Евросоюза сообщили о введении санкций против трех работающих в Сирии российских энергетических компаний.

«Таким образом, усилившиеся внешние санкционные угрозы оказались частично подтверждены указанными полумерами. Надо понимать, что по-настоящему болезненные санкции против крупных компаний-эмитентов или отдельных секторов российской экономики способны оказать еще большее давление на отечественный рынок акций», – подчеркнул Манжос.

Рынки,Виталий Манжос,Новолипецкий металлургический комбинат,Норникель,Русал,Лукойл,Газпром,Московская биржа,АФК Система,ЕС,
39
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители