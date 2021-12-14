Аналитики спрогнозировали повышение Банком России ключевой ставки до 8,5% годовых

Аналитики считают, что российский Центробанк в декабре на последнем в 2021 году заседании повысит ключевую ставку сразу на один процентный пункт — до 8,5% годовых.

Об этом сообщило РИА Новости.

«Мы 17 декабря ждём повышения ключевой ставки до 8,5%», — заявил главный аналитик Промсвязьбанка Денис Попов.

По его словам, в ноябре фактическая инфляция снова превысила прогнозы ЦБ и ожидания рынка.

Старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин заявил о сохраняющихся рисках раскручивания инфляционной спирали из-за повышенных ожиданий населения и бизнеса. В связи с этим он также считает, что Банк России увеличит ставку до 8,5%.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф выразил мнение, что ключевая ставка ЦБ недостаточно высока для текущего уровня инфляции.