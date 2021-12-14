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1 час назад

Аналитики спрогнозировали повышение Банком России ключевой ставки до 8,5% годовых

Аналитики считают, что российский Центробанк в декабре на последнем в 2021 году заседании повысит ключевую ставку сразу на один процентный пункт — до 8,5% годовых.

Об этом сообщило РИА Новости.

«Мы 17 декабря ждём повышения ключевой ставки до 8,5%», — заявил главный аналитик Промсвязьбанка Денис Попов.

По его словам, в ноябре фактическая инфляция снова превысила прогнозы ЦБ и ожидания рынка.

Старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин заявил о сохраняющихся рисках раскручивания инфляционной спирали из-за повышенных ожиданий населения и бизнеса. В связи с этим он также считает, что Банк России увеличит ставку до 8,5%.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф выразил мнение, что ключевая ставка ЦБ недостаточно высока для текущего уровня инфляции.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что снижение ключевой ставки Банком России может начаться раньше базового прогноза в случае преобладания дезинфляционных факторов — предполагается, что возвращение в нейтральный диапазон 5—6% произойдёт в 2023 году.

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